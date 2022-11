KinoFF пройдт в трех городах Ида-Вирумаа с 12 по 27 ноября

В этом году KinoFF собирает полнометражные и короткометражные фильмы этого года со всех континентов. Зрители увидят киноистории о современном мире, который становится основой будущего. "Trio" расскажет историю о выборе матери особенного ребёнка, "One Fine Morning" – о выборе дочери больного отца, "Valeria Is Getting Married" – о непростом выборе между удобной жизнью и любовью, "The Woman King" – о женщине, спасающей свою страну. В молодежной программе фильм об аттрактивном для молодых мире инфлюэнсеров "Девчачья банда", и о том, как решить непростые вопросы взрослой жизни "Королева комедии" и "Горный лук". Публика увидит и литовский фильм "Эра выживания" – фантастическую сказка, которая переносит нас в мрачное будущее.