KinoFF пройдт в трех городах Ида-Вирумаа с 12 по 27 ноября

В каждом городе зрителей ждут встречи с кинематографистами, выставки, мастер-классы. Киносеансы пройдут в кинотеатрах Apollo Йыхви и Нарвы. Дополнительно к основной программе в каждом городе будет представлена детская и молодежная программы с воркшопами по анимации, программированию и NFT. В Йыхви, 19-го ноября пройдет конференция о киноиндустрии.

В этом году KinoFF собирает полнометражные и короткометражные фильмы этого года со всех континентов. Зрители увидят киноистории о современном мире, который становится основой будущего. "Trio" расскажет историю о выборе матери особенного ребёнка, "One Fine Morning" – о выборе дочери больного отца, "Valeria Is Getting Married" – о непростом выборе между удобной жизнью и любовью, "The Woman King" – о женщине, спасающей свою страну. В молодежной программе фильм об аттрактивном для молодых мире инфлюэнсеров "Девчачья банда", и о том, как решить непростые вопросы взрослой жизни "Королева комедии" и "Горный лук". Публика увидит и литовский фильм "Эра выживания" – фантастическую сказка, которая переносит нас в мрачное будущее.

"Мир сломался этой зимой, и река Нарова еще никогда не была такой большой и непреодолимой гранью между двумя мирами, как сейчас. KinoFF – это самый восточный со-фестиваль Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" PÖFF, на котором мы хотим услышать и лучше понять разных людей, как обусловлен их выбор в зависимости от контекста, культуры, страны и ситуации. Зачем? Чтобы быть лучше подкованными знаниями, которые помогут принимать нам решения здесь, на восточной границе", –генеральный продюсер фестиваля Яна Будковская.

Всего в рамках фестиваля будет 18 киносеансов: три фильма для детей, три фильма для подростков, три блока короткометражных фильмов об экологии, будущем и эксперименты эстонских кинематографистов, а также девять полнометражных фильмов со всех стран мира, в разных жанрах и форматах. Программу дополнят короткометражные фильмы, созданные в рамках проекта "OBJEKT: shorts".