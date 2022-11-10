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Государство выдает "Kiviõli Keemiatööstus" разрешение на изучение запасов сланца в районе Ульясте

Кюлли Крийс
, журналист
Государство выдает "Kiviõli Keemiatööstus" разрешение на изучение запасов сланца в районе Ульясте
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В июне 2020 года непосредственно перед тем, как Люганузеское волостное собрание решило не соглашаться с выдачей разрешения на исследование, сотни друзей природы собрались, чтобы защитить озеро Ульясте и выразить протест против сланцевых исследований.
В июне 2020 года непосредственно перед тем, как Люганузеское волостное собрание решило не соглашаться с выдачей разрешения на исследование, сотни друзей природы собрались, чтобы защитить озеро Ульясте и выразить протест против сланцевых исследований. Фото: Ain Liiva

Два министерства считают геологическое исследование запасов сланца в Ульясте достаточно важным с точки зрения интересов государства, чтобы выдать химпроизводству разрешение на его проведение.

Геологическое исследование в исследовательском пространстве Ульясте даст государству важную геологическую и гидрогеологическую информацию (в том числе для лучшей организации защиты озера Ульясте), а также информацию об окружающей среде, которую в дальнейшем можно будет использовать, например, при составлении новых планировок и программ развития, объясняет Министерство экономики и коммуникаций свое согласие на выдачу разрешения.

Министерство окружающей среды добавляет к тому же, что исследование даст сведения о тамошнем полезном ископаемом и о возможности его добычи, а также выяснит объем влияния на окружающую среду в районе Ульястеского ландшафтного заповедника и озера.

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