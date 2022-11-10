Государство выдает "Kiviõli Keemiatööstus" разрешение на изучение запасов сланца в районе Ульясте

Геологическое исследование в исследовательском пространстве Ульясте даст государству важную геологическую и гидрогеологическую информацию (в том числе для лучшей организации защиты озера Ульясте), а также информацию об окружающей среде, которую в дальнейшем можно будет использовать, например, при составлении новых планировок и программ развития, объясняет Министерство экономики и коммуникаций свое согласие на выдачу разрешения.