Своих первых номеров на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа пока назвали только четыре партии

Первой это сделала "Эстония 200", 26 октября объявившая, что ее список в Ида-Вирумаа возглавит беспартийный мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. 7 ноября центристы подтвердили, что их на выборы в указанном регионе выведет действующий депутат Рийгикогу Кайдо Хеэвельсон, в бытность своей карьеры сумоиста получивший известность под прозвищем Баруто.

В среду стало известно, что первым номером списка EKRE на Северо-Востоке будет бывший министр сельской жизни Арво Аллер. В тот же день руководитель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Марис Тоомель подтвердила rus.err.ee, что список реформистов в этом округе возглавит генерал-майор запаса, бывший командующий Кайтселийтом Меэлис Кийли.

А вот другие политические силы свой выбор кандидатов в Ида-Вирумаа пока еще не сделали. Генеральный секретарь социал-демократов Эдуард Одинец в среду сообщил rus.err.ee, что партия пока не определилась ни с полным списком кандидатов, ни с его первым номером.

Isamaa назвать своих кандидатов и лидера списка собирается в начале декабря.