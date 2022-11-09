Предприятие NPM Silmet в сотрудничестве с Центром исследований и разработок построит под Нарвой завод по производству магнитов из редкоземельных металлов. Государство поддержит строительство завода 18,75 млн евро, NPM Silmet инвестирует 81,25 млн евро, сообщает rus.err.ee.
Стоимость строительства завода NPM Silmet под Нарвой оценили в 100 млн евро
Магниты будут изготавливаться из редкоземельных металлов и переработанных магнитов. Редкоземельные магниты являются ключевым компонентом технологий возобновляемых источников энергии, электромобилей, носителей данных, бытовой электроники, медицинских устройств и робототехники.
"Всему миру необходимо перейти на углеродно-нейтральную экономику, поэтому прогнозируется сильное увеличение спроса на такие магниты. Сегодня в Европейском союзе нет устойчивой цепочки поставок магнитов для поддержки возросшего спроса, а также нет возможности перерабатывать уже использованные магниты. Новый завод создаст уникальные возможности в Европе и тем самым укрепит надежность цепочек поставок, а также нашу экономику", - сказал министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван.
Государство поддержит создание завода за счет средств Фонда справедливого перехода, которые выделяются на реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов, основанных на принципах климатической нейтральности.