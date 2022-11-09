Стоимость строительства завода NPM Silmet под Нарвой оценили в 100 млн евро

"Всему миру необходимо перейти на углеродно-нейтральную экономику, поэтому прогнозируется сильное увеличение спроса на такие магниты. Сегодня в Европейском союзе нет устойчивой цепочки поставок магнитов для поддержки возросшего спроса, а также нет возможности перерабатывать уже использованные магниты. Новый завод создаст уникальные возможности в Европе и тем самым укрепит надежность цепочек поставок, а также нашу экономику", - сказал министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван.