Министр юстиции: от депутатов местных самоуправлений будут требовать знание эстонского на В1

Разговоры о том, что государство собирается ввести языковые требования для депутатов местных собраний, ведутся уже давно, но о том, какими конкретно будут эти требования, Леа Данильсон-Ярг впервые публично заявила только 10 ноября, выступая в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.

"От депутатов будет требоваться подтверждение того, что они владеют эстонским языком. Мы собираемся прописать в законопроекте требование о владении эстонским на уровне В1. Тем, кто получил образование на эстонском языке, будет достаточно подтверждающего это документа", - сказала министр юстиции.

"Мы планируем, что к следующим муниципальным выборам (они пройдут осенью 2025 года - прим. rus.err.ee) все те, кто желают баллотироваться, должны будут подтвердить свое владение эстонским языком", - добавила Данильсон-Ярг.

Министр также перечислила, чего государство ждет от депутатов - умения выражать свое мнение на эстонском языке, отвечать на вопросы на эстонском, работать с документами на эстонском языке.

Министр юстиции также признала, что информацию о том, в представительных органах каких городов и волостей у депутатов есть проблемы с эстонским, ее ведомство получает от Языкового департамента.

По ее словам, поскольку подтверждать свой уровень владения эстонским придется только через три года, то время для того, чтобы подтянуть язык есть у всех.

Она не исключила, что если после следующих местных выборов выяснится, что депутат не владеет эстонским, то его можно будет лишить мандата.

Минюст собирается проверять знание госязыка местными депутатами и до, и после выборов