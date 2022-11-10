Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (Isamaa) заявила, что в будущем как от депутатов местных самоуправлений, так и от кандидатов в депутаты планируется требовать владение эстонским языком на уровне В1, пишет rus.err.ee.
Министр юстиции: от депутатов местных самоуправлений будут требовать знание эстонского на В1
Разговоры о том, что государство собирается ввести языковые требования для депутатов местных собраний, ведутся уже давно, но о том, какими конкретно будут эти требования, Леа Данильсон-Ярг впервые публично заявила только 10 ноября, выступая в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.
"От депутатов будет требоваться подтверждение того, что они владеют эстонским языком. Мы собираемся прописать в законопроекте требование о владении эстонским на уровне В1. Тем, кто получил образование на эстонском языке, будет достаточно подтверждающего это документа", - сказала министр юстиции.
"Мы планируем, что к следующим муниципальным выборам (они пройдут осенью 2025 года - прим. rus.err.ee) все те, кто желают баллотироваться, должны будут подтвердить свое владение эстонским языком", - добавила Данильсон-Ярг.
Министр также перечислила, чего государство ждет от депутатов - умения выражать свое мнение на эстонском языке, отвечать на вопросы на эстонском, работать с документами на эстонском языке.
Министр юстиции также признала, что информацию о том, в представительных органах каких городов и волостей у депутатов есть проблемы с эстонским, ее ведомство получает от Языкового департамента.
По ее словам, поскольку подтверждать свой уровень владения эстонским придется только через три года, то время для того, чтобы подтянуть язык есть у всех.
Она не исключила, что если после следующих местных выборов выяснится, что депутат не владеет эстонским, то его можно будет лишить мандата.
Минюст собирается проверять знание госязыка местными депутатами и до, и после выборов
"Ведь до выборов кандидат должен будет предоставить данные о том, что он владеет государственным языком. Если позднее выяснится, что это не так, то речь будет идти о предоставлении неверных данных. Тогда можно будет и лишить мандата. Ведь такая ситуация - это и обман избирателя. Он дает за кандидата голос, а потом выясняется, что тот не соответствует языковым требованиям, необходимым для работы в собрании. Это некрасиво", - отметила министр.