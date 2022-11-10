Подозреваемый в коррупции Николай Осипенко в ближайшее время не выйдет на свободу из Вируской тюрьмы, поскольку Государственный суд не принял к производству жалобу его адвоката.
Госсуд оставил Осипенко в тюрьме
Госсуд оставил Осипенко в тюрьме
3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не заключали под стражу.
По мнению суда, заключение Осипенко под стражу неизбежно необходимо. В тот же день полиция задержала Осипенко и доставила его в Вирускую тюрьму.
По мнению Тартуского окружного суда, уездный суд справедливо установил, что в деле Осипенко есть обоснованные подозрения в совершении преступления, и если он не будет взят под стражу, он может продолжать совершать преступления. В то же время уездный суд необоснованно не взял Осипенко под стражу.