Госсуд оставил Осипенко в тюрьме

По мнению суда, заключение Осипенко под стражу неизбежно необходимо. В тот же день полиция задержала Осипенко и доставила его в Вирускую тюрьму.

По мнению Тартуского окружного суда, уездный суд справедливо установил, что в деле Осипенко есть обоснованные подозрения в совершении преступления, и если он не будет взят под стражу, он может продолжать совершать преступления. В то же время уездный суд необоснованно не взял Осипенко под стражу.