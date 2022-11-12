Если государство введет языковые требования для кандидатов в местные собрания к следующим муниципальным выборам в 2025 году, это может привести к заметному изменению в представительных собраниях городов Ида-Вирумаа, в том числе к их возможному омоложению.
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Планируемое языковое требование к депутатам поспособствует омоложению местных собраний Ида-Вирумаа
Планируемое языковое требование к депутатам поспособствует омоложению местных собраний Ида-Вирумаа
В случае принятия поправки к Закону о выборах собрания местного самоуправления уже на следующих выборах смогут выдвигать свою кандидатуру только лица, владеющие эстонским языком как минимум на уровне B1. Это не очень высокий уровень, но он требует от человека понимания речи и простого письма, а также умения выражать свои мысли.