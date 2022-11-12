Планируемое языковое требование к депутатам поспособствует омоложению местных собраний Ида-Вирумаа

В случае принятия поправки к Закону о выборах собрания местного самоуправления уже на следующих выборах смогут выдвигать свою кандидатуру только лица, владеющие эстонским языком как минимум на уровне B1. Это не очень высокий уровень, но он требует от человека понимания речи и простого письма, а также умения выражать свои мысли.