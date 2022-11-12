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Планируемое языковое требование к депутатам поспособствует омоложению местных собраний Ида-Вирумаа

Эрик Калда
, журналист
Планируемое языковое требование к депутатам поспособствует омоложению местных собраний Ида-Вирумаа
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Во время нарвского кризиса, вызванного демонтажем танка, в августе этого года премьер-министр Кая Каллас встретилась с членами Нарвского горсобрания, и разговор велся на эстонском языке. Мэр Катри Райк считает, что около трети членов местного собрания не владеют эстонским языком на уровне B1.
Во время нарвского кризиса, вызванного демонтажем танка, в августе этого года премьер-министр Кая Каллас встретилась с членами Нарвского горсобрания, и разговор велся на эстонском языке. Мэр Катри Райк считает, что около трети членов местного собрания не владеют эстонским языком на уровне B1. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Если государство введет языковые требования для кандидатов в местные собрания к следующим муниципальным выборам в 2025 году, это может привести к заметному изменению в представительных собраниях городов Ида-Вирумаа, в том числе к их возможному омоложению.

В случае принятия поправки к Закону о выборах собрания местного самоуправления уже на следующих выборах смогут выдвигать свою кандидатуру только лица, владеющие эстонским языком как минимум на уровне B1. Это не очень высокий уровень, но он требует от человека понимания речи и простого письма, а также умения выражать свои мысли.

В собрание - только с документом о владении языком

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