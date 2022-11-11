27 руководителей школ не владеют эстонским на уровне С1

Если до сих пор сообщалось, что сдать языковой экзамен на уровень С1 они смогут до 2024 года, то теперь министр образования и науки Тынис Лукас хочет, чтобы это было сделано к августу 2023 года, передают в пятницу радионовости ERR.

"Очевидно, что руководители школ - то есть директора и завучи, которые направляют учебные процессы в школах, сами должны быть готовы к переходу на эстонский язык обучения", - сказал Лукас, добавив, что они должны быть примером и авторитетом для учеников.

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам образования Вадима Белобровцева, министерство дает очень мало времени как руководителям школ, так и учителям, хотя последние и должны сдать экзамен на С1 на год позже, чем директора.

"Я думаю, что некоторые, у кого есть эта проблема, смогут с ней справиться. Но нельзя также исключать, что будет значительное количество людей, которые не смогут так быстро достичь уровня С1", - сказал он.

В Эстонии сейчас почти три с половиной тысячи учителей не владеют эстонским языком на уровне С1.

"Я не очень верю, что все эти люди выучат эстонский язык до уровня С1 за полтора года, так что это может стать очень большой проблемой", - сказал Белобровцев.