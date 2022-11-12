Первое волостное собрание Ида-Вирумаа приняло решение о переносе советских памятников

Волостное собрание Алутагузе, пока первое и единственное в Ида-Вирумаа, приняло решение о переносе советских памятников.

В общественных местах, принадлежащих волости Алутагузе, находится три советских памятника. Один – на братской могиле, расположенной у магазина Grossi в Ийзаку. Это захоронение будет перенесено на кладбище Ийзаку. Еще есть памятный камень партизанам в Катазе, он будет передан в Вайвараский музей Синимяэ. Рядом с этим камнем есть могила неизвестного солдата, и если в этом месте будут обнаружены останки, то их перезахоронят на кладбище Алайыэ. Третий мемориальный камень находится в Васкнарве, он установлен в память деревенским жителям, погибшим во Второй мировой войне, передает "Актуальная камера".

"Этот памятник находится на волостной земле. Ни в одном регистре его не существует. Получается, что это нелегальное строение. Но мы понимаем, что у людей есть к нему какие-то чувства, они хотят, чтобы он остался как память", – сказал председатель волостного собрания Алутагузе Марек Кулламяги, добавив, что памятник будет перенесен на кладбище Васкнарвы.

Перенос монументов из общественного пространства – это больная тема для многих жителей Ида-Вирмумаа, говорит Кулламяги.

"Волость Алутагузе и волостное собрание не боятся принимать такие серьезные и важные решения. Это все будет делаться в открытую, днем, если надо, можем всех оповестить. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но, главное, мы ничего не ломаем и не крушим. Волость Алутагузе достойно переносит все на новые места", – заверил он.