Государство поставило целью значительно ускорить развитие возобновляемой энергии

По словам премьер-министра Каи Каллас, преодоление энергетического кризиса требует решительных шагов. Важно быстрее перейти на производство возобновляемой энергии и претворить в жизнь уже запланированные проекты.

«Развитие возобновляемой энергии поможет уменьшить зависимость от фоссильного топлива, повысить, благодаря рассредоточенному производству электричества, энергетическую безопасность и уменьшить загрязнение окружающей среды, - отметила Кая Каллас. – В настоящее время особенно важно ускорить застопорившиеся имеющиеся проекты, чтобы они смогли быстро начать подавать в сеть зеленую электроэнергию. Для этого нужно значительно упростить и ускорить бюрократические процессы, связанные с развитием ветропарков. Затем мы должны будем сосредоточиться на наиболее оптимальных решениях и выяснить, на каких территориях проще всего начать строить парки ветрогенераторов».

Премьер-министр Каллас сказала, что рост доли возобновляемой энергии важен также для снижения цен на электричество. «Электричество из возобновляемых источников всегда будет заметно дешевле, чем произведенное из фоссильного топлива», - подчеркнула она.

Для того, чтобы полностью перейти на возобновляемую энергию к 2030 году, Эстония должна заменить в своей электросистеме почти 7 тераватт-часов производимого из фоссильного топлива электричества на электричество из возобновляемых источников. Для этого ей необходим почти гигаватт морской энергии ветра и гигаватт энергии из наземных ветропарков. Также нужно продолжать быстро развивать солнечную энергию и технологии по ее сохранению.