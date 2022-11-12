Члены правительства одобрили на кабинетном совещании шаги, при помощи которых государство cможет упростить и ускорить переход Эстонии на возобновляемую энергию. Эстония поставила целью к 2030 году производить объем возобновляемой энергии, равный годовому потреблению. Основной упор при этом делается на энергию ветра и ускорение уже развивающихся проектов, сообщает Коммуникационное бюро правительства.
Государство поставило целью значительно ускорить развитие возобновляемой энергии
По словам премьер-министра Каи Каллас, преодоление энергетического кризиса требует решительных шагов. Важно быстрее перейти на производство возобновляемой энергии и претворить в жизнь уже запланированные проекты.
«Развитие возобновляемой энергии поможет уменьшить зависимость от фоссильного топлива, повысить, благодаря рассредоточенному производству электричества, энергетическую безопасность и уменьшить загрязнение окружающей среды, - отметила Кая Каллас. – В настоящее время особенно важно ускорить застопорившиеся имеющиеся проекты, чтобы они смогли быстро начать подавать в сеть зеленую электроэнергию. Для этого нужно значительно упростить и ускорить бюрократические процессы, связанные с развитием ветропарков. Затем мы должны будем сосредоточиться на наиболее оптимальных решениях и выяснить, на каких территориях проще всего начать строить парки ветрогенераторов».
Премьер-министр Каллас сказала, что рост доли возобновляемой энергии важен также для снижения цен на электричество. «Электричество из возобновляемых источников всегда будет заметно дешевле, чем произведенное из фоссильного топлива», - подчеркнула она.
Для того, чтобы полностью перейти на возобновляемую энергию к 2030 году, Эстония должна заменить в своей электросистеме почти 7 тераватт-часов производимого из фоссильного топлива электричества на электричество из возобновляемых источников. Для этого ей необходим почти гигаватт морской энергии ветра и гигаватт энергии из наземных ветропарков. Также нужно продолжать быстро развивать солнечную энергию и технологии по ее сохранению.
Министр государственного управления Рийна Солман подтвердила, что основным препятствием для инвестиций в возобновляемую энергию был долгий бюрократический процесс. «Ветряки никогда не будут установлены, если делопроизводство тянется на разных этапах. Такая ситуация не удовлетворяет ни государство, ни девелоперов парков возобновляемой энергии, ни общество в целом. Поэтому мы изменим закон о планировках, чтобы ускорить планирование ветропарков», - пояснила министр.
Также государство, по словам Солман, стремится поддержать местные самоуправления. «Сегодня у более чем половины волостей нет возможности планировать возобновляемую энергетику. Мы придем на помощь. Планируется создать финансовый инструмент для того, чтобы самоуправления могли нанять компетентных специалистов по созданию ветропарков или заказать эту услугу со стороны», - пояснила она. «Кроме того, мы поддержим продолжение незавершенных планировок. Мы ускорим производство, повысим эффективность сотрудничества с государством и возьмем на работу в министерство крайне необходимых специалистов, которые будут консультировать местные самоуправления и смогут организовать составление планировок государственных ветропарков».
Под руководством координатора зеленой политики Государственной канцелярии в августе был проведен аудит планировок, оценка влияния на окружающую среду и процесса выдачи разрешений, с целью найти пути ускорения проектов по производству возобновляемой энергии. Для ускорения делопроизводства нужно будет разработать поправки к правовым актам, в основу которых помимо аудита ляжет также обратная связь от участников рынка.