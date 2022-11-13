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В волости Пыльтсамаа на женщину напали собаки

Северное побережье
В волости Пыльтсамаа на женщину напали собаки
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Фото: «Reporter» / Kanal 2

Вечером 12 ноября на 26-летнюю жительницу Пыльтсамаа набросились две собаки. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

По предварительным данным, женщина работа во дворе дома, когда на нее набросились две соседские собаки. Между участками нет забора, и животные бегали по ним и раньше. На крики о помощи поспешил супруг, которому удалось спасти жену.

Женщина получила серьезные травмы, но, по данным полиции, не опасные для жизни.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, полиция была в курсе проблемы и неоднократно общалась с владельцем собак и представителями волости, которая обязана заниматься проблемой бродячих собак.

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