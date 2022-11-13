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В Хаапсалу водитель случайно нажал на газ и врезался в скамью, на которой сидел пожилой мужчина

Северное побережье
В Хаапсалу водитель случайно нажал на газ и врезался в скамью, на которой сидел пожилой мужчина
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ДТП с участием Ауди. Иллюстративное фото.
ДТП с участием Ауди. Иллюстративное фото. Фото: Jürgen Puistaja

В ДТП на парковке в Хаапсалу днем 12 ноября пострадал пожилой мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

ДТП произошло возле здания по адресу Таллиннское шоссе, 1. Мужчина 65 лет парковал свой автомобиль Audi Q7 и в конце маневра случайно нажал на газ, так как его нога соскользнула с педали тормоза.

Машина врезалась в скамейку, на которой сидел 76-летний мужчина, после чего проволокла ее до стены торгового центра. В результате мужчина оказался зажат между скамейкой и стеной торгового центра. Скорая помощь доставила его в Ляэнемааскую больницу.

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