В ДТП на парковке в Хаапсалу днем 12 ноября пострадал пожилой мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В Хаапсалу водитель случайно нажал на газ и врезался в скамью, на которой сидел пожилой мужчина
В Хаапсалу водитель случайно нажал на газ и врезался в скамью, на которой сидел пожилой мужчина
ДТП произошло возле здания по адресу Таллиннское шоссе, 1. Мужчина 65 лет парковал свой автомобиль Audi Q7 и в конце маневра случайно нажал на газ, так как его нога соскользнула с педали тормоза.
Машина врезалась в скамейку, на которой сидел 76-летний мужчина, после чего проволокла ее до стены торгового центра. В результате мужчина оказался зажат между скамейкой и стеной торгового центра. Скорая помощь доставила его в Ляэнемааскую больницу.