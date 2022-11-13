В Хаапсалу водитель случайно нажал на газ и врезался в скамью, на которой сидел пожилой мужчина

ДТП произошло возле здания по адресу Таллиннское шоссе, 1. Мужчина 65 лет парковал свой автомобиль Audi Q7 и в конце маневра случайно нажал на газ, так как его нога соскользнула с педали тормоза.

Машина врезалась в скамейку, на которой сидел 76-летний мужчина, после чего проволокла ее до стены торгового центра. В результате мужчина оказался зажат между скамейкой и стеной торгового центра. Скорая помощь доставила его в Ляэнемааскую больницу.