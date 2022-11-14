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Силламяэская оппозиция призвала министра не переименовывать улицу Чкалова

Эрик Калда
Силламяэская оппозиция призвала министра не переименовывать улицу Чкалова
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Оппозиция Силламяэского горсобрания выступила против запланированного государством переименования расположенной в Силламяэ улицы Валерия Чкалова.

В письме на имя министра госуправления Рийны Солман (Isamaa) фракция социал-демократов отметила, что Чкалов известен как летчик, совершивший фантастический перелет в Америку через Северный полюс, и который погиб при испытании самолета в 1938 году, пишет ERR.

По оценке оппозиции, нет никаких сведений о том, чтобы он мог быть связан с репрессиями и преступлениями СССР.

"Во многих странах мира - в США, Чехии, Молдове, Украине и многих независимых странах бывшего Советского Союза - улицы, переулки, дороги, бульвары или местные самоуправления носят имя легендарного летчика Валерия Чкалова. Всего в мире насчитывается около 400 топонимов [связанных с фамилией Чкалова]", - говорится в письме фракции Социал-демократической партии.

По мнению Солман, улица с таким названием противоречит Закону о топонимах. Осенью она обратилась к местным властям с призывом инициировать процедуру переименования улицы Валерия Чкалова.

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