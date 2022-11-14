Силламяэская оппозиция призвала министра не переименовывать улицу Чкалова

В письме на имя министра госуправления Рийны Солман (Isamaa) фракция социал-демократов отметила, что Чкалов известен как летчик, совершивший фантастический перелет в Америку через Северный полюс, и который погиб при испытании самолета в 1938 году, пишет ERR.

По оценке оппозиции, нет никаких сведений о том, чтобы он мог быть связан с репрессиями и преступлениями СССР.

"Во многих странах мира - в США, Чехии, Молдове, Украине и многих независимых странах бывшего Советского Союза - улицы, переулки, дороги, бульвары или местные самоуправления носят имя легендарного летчика Валерия Чкалова. Всего в мире насчитывается около 400 топонимов [связанных с фамилией Чкалова]", - говорится в письме фракции Социал-демократической партии.