7 ноября Тартуский уездный суд признал ASi Repo Vabrikud банкротом, а 23 ноября в Тартуском уездном суде состоится первое собрание кредиторов.
Cуд признал "Repo Vabrikud" банкротом
АО "Repo Vabrikud", в котором работало 150 человек, уже много лет находится в убытке, и в начале октября компания подала в суд заявление о банкротстве.
В настоящее время производство остановлено. 80 процентов уволенных сотрудников являются жителями волости Люганузе.
По словам руководителя АО "Repo Vabrikud" Карин Крууда, предприятие довел до банкротства постоянный рост цен на электроэнергию и древесину в ситуации, когда на рынке древесных плит спрос и цены снижались.
Она привела пример, что если раньше расходы на электроэнергию и газ составляли 15-20 процентов затрат предприятия, то сейчас они превышают 30 процентов. "По сравнению со странами Центральной Европы и Северными странами у нас чрезвычайно выросли также цены на древесину, чему способствовали сжигание древесины на электростанциях и производство пеллетов", - сказала она, отметив, что продажами своей продукции невозможно стало покрывать возросшие затраты.
По словам Крууда, основными покупателями продукции "Repo Vabrikud" были предприятия мебельной промышленности в Финляндии и Швеции, немного продукции уходило в Данию и Норвегию. Предприятие экспортировало около 90 процентов продукции. "Мы до последнего момента надеялись, что, как обычно осенью, вырастет спрос на продукцию и цена тоже немного увеличится. Но в действительности рынок остывает. Когда падает спрос, снижается и цена. Наши главные конкуренты в Польше и Латвии в состоянии производить дешевле. Очевидно, они в отличие от нас получают какие-то пособия для покрытия расходов на электроэнергию", - сказала она.