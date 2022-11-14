Cуд признал "Repo Vabrikud" банкротом

АО "Repo Vabrikud", в котором работало 150 человек, уже много лет находится в убытке, и в начале октября компания подала в суд заявление о банкротстве.

В настоящее время производство остановлено. 80 процентов уволенных сотрудников являются жителями волости Люганузе.

По словам руководителя АО "Repo Vabrikud" Карин Крууда, предприятие довел до банкротства постоянный рост цен на электроэнергию и древесину в ситуации, когда на рынке древесных плит спрос и цены снижались.

Она привела пример, что если раньше расходы на электроэнергию и газ составляли 15-20 процентов затрат предприятия, то сейчас они превышают 30 процентов. "По сравнению со странами Центральной Европы и Северными странами у нас чрезвычайно выросли также цены на древесину, чему способствовали сжигание древесины на электростанциях и производство пеллетов", - сказала она, отметив, что продажами своей продукции невозможно стало покрывать возросшие затраты.