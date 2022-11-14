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Cуд признал "Repo Vabrikud" банкротом

Эрик Калда
Cуд признал "Repo Vabrikud" банкротом
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На "Repo Vabrikud" еще пару лет назад работало более двухсот человек, нынешней осенью тут было около 150 работников.
На "Repo Vabrikud" еще пару лет назад работало более двухсот человек, нынешней осенью тут было около 150 работников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

7 ноября Тартуский уездный суд признал ASi Repo Vabrikud банкротом, а 23 ноября в Тартуском уездном суде состоится первое собрание кредиторов.

 АО "Repo Vabrikud", в котором работало 150 человек, уже много лет находится в убытке, и в начале октября компания подала в суд заявление о банкротстве.

В настоящее время производство остановлено. 80 процентов уволенных сотрудников являются жителями волости Люганузе.

По словам руководителя АО "Repo Vabrikud" Карин Крууда, предприятие довел до банкротства постоянный рост цен на электроэнергию и древесину в ситуации, когда на рынке древесных плит спрос и цены снижались.

Она привела пример, что если раньше расходы на электроэнергию и газ составляли 15-20 процентов затрат предприятия, то сейчас они превышают 30 процентов. "По сравнению со странами Центральной Европы и Северными странами у нас чрезвычайно выросли также цены на древесину, чему способствовали сжигание древесины на электростанциях и производство пеллетов", - сказала она, отметив, что продажами своей продукции невозможно стало покрывать возросшие затраты.

По словам Крууда, основными покупателями продукции "Repo Vabrikud" были предприятия мебельной промышленности в Финляндии и Швеции, немного продукции уходило в Данию и Норвегию. Предприятие экспортировало около 90 процентов продукции. "Мы до последнего момента надеялись, что, как обычно осенью, вырастет спрос на продукцию и цена тоже немного увеличится. Но в действительности рынок остывает. Когда падает спрос, снижается и цена. Наши главные конкуренты в Польше и Латвии в состоянии производить дешевле. Очевидно, они в отличие от нас получают какие-то пособия для покрытия расходов на электроэнергию", - сказала она.

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