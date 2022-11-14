Государство и школы обсуждают, как сделать школьное питание вкуснее

Он добавил, что для образовательных учреждений школьный обед является вторичной услугой. «Основное внимание в школе должно быть направлено на обеспечение образования, хотя, безусловно, качественное питание играет важную роль в поддержке развития и способности ребенка к обучению, – сказал Труммал. – Необходимо, чтобы разные стороны договорились об общих целях. По мнению Министерства образования и науки, помимо решения организационных вопросов, важно как можно активнее обсуждать с учащимися вопросы здорового питания и безопасности пищевых продуктов. Уже сейчас мы пересматриваем учебную программу школы с учетом этих тем».

Представители компаний, организующих питание в школах, также считают, что необходимо выработать общий план действий и учесть узкие места. По словам Ааро Лоде, руководителя компании Baltic Restaurants, обеспечивающей питанием более 80 эстонских школ, в настоящее время ситуация такова, что вместо повышения качества приходится говорить о поддержании уровня.

«Государственная дотация школьного питания не менялась с 2018 года, она составляет 1 евро на ребенка в день, к этой сумме добавляется дотация местного самоуправления. При этом цены на продовольствие за последний год выросли в среднем на 50%. Электроэнергия подорожала на 300%. Несмотря на то, что цены продолжают расти, а дотация на школьное питание остается неизменной уже четыре года, школы многих самоуправлений Эстонии по-прежнему стараются получить от предприятий общепита самое дешевое предложение. Это оказывает на предприятия огромное давление, нам приходится принимать непростые решения, как действовать, чтобы сохранить текущее качество школьного питания, – сказал Лоде. – Мы ожидаем, что новый план будет включать в себя ответы на вопросы, что представляет собой сбалансированное и разнообразное школьное питание, как обеспечить его большую экологичность и какие средства для этого имеются».