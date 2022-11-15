София Самодурова: как будто вернулась в Украину

Яркая девушка с заразительной улыбкой - даже в массовке невозможно не обратить на нее внимания. В руках украинская бандура. Это не просто антураж для спектакля, София Самодурова шесть лет занималась в музыкальной школе родного Кременчуга и прекрасно им владеет.