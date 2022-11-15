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София Самодурова: как будто вернулась в Украину

Ирина Кивисельг
, журналист
София Самодурова: как будто вернулась в Украину
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Весело живут в прекрасном городе Миргороде.
Весело живут в прекрасном городе Миргороде. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Силламяэский театр "Другое небо" представил на сцене Силламяэского центра культуры новый спектакль "Ружье", поставленный по мотивам повести Николая Гоголя "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", который готовился больше года. Атмосферу украинского городка артистам помогала создавать юная бандуристка София Самодурова, которая в августе прошлого года переехала в Эстонию из Полтавской области.

Яркая девушка с заразительной улыбкой - даже в массовке невозможно не обратить на нее внимания. В руках украинская бандура. Это не просто антураж для спектакля, София Самодурова шесть лет занималась в музыкальной школе родного Кременчуга и прекрасно им владеет.

- В постановке используем фонограмму по простой причине: звук у этого инструмента не сильный, без микрофона в зале будет плохо слышно, - объясняет она.

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