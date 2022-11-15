В Йыхви на финишную прямую вышло строительство одного из роскошнейших школьных зданий Эстонии, в которое ученики должны прийти с начала нового года.
Если пройтись по стройплощадке нового здания Йыхвиской основной школы, то довольно трудно будет представить, что менее чем через два месяца в нем начнут учебу более пятисот детей, два с половиной года занимавшихся во временном учебном здании на улице Яама.
На стройке действуют сейчас около пары десятков фирм и более ста строителей. Каждый выполняет свою задачу: кто-то укладывает под потолком кабели, которых, похоже, в здании километры, кто-то устанавливает лифты, кто-то водит валиками с краской по стенам, непрерывно слышны сверление и стук. Во дворе перед зданием сдвигает почву экскаватор. Под потолками коридоров нужно скрыть от глаз необходимые для функционирования здания системы: кабели, трубы и прочее.