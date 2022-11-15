В Йыхви на финишную прямую вышло строительство одного из роскошнейших школьных зданий Эстонии, в которое ученики должны прийти с начала нового года.

Если пройтись по стройплощадке нового здания Йыхвиской основной школы, то довольно трудно будет представить, что менее чем через два месяца в нем начнут учебу более пятисот детей, два с половиной года занимавшихся во временном учебном здании на улице Яама.