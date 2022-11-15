Конституционная комиссия хочет как можно быстрее усилить надзор за финансированием партий

Председатель комиссии Эдуард Одинец на открытом заседании, посвященном проблемам финансирования и надзора за политическими партиями, заявил, что комиссия считает необходимым продвигать изменения как можно скорее. Он напомнил, что бывший председатель Конституционной комиссии Тоомас Кивимяги ровно год назад подал министру юстиции от имени комиссии ходатайство о том, чтобы проект изменения Закона о партиях попал в парламент и был принят уже на весенней сессии 2022 года, сообщает ERR.

"Однако исполнительная власть до сих пор не выполнила задачу законодательной власти", - констатировал Одинец.

"Надеюсь, что пакет изменений, подготовленный Министерством юстиции и прошедший круг согласования в начале лета, в отношении которого между различными сторонами нет серьезных юридических или философских споров, будет представлен нам в кратчайшие сроки. Конституционная комиссия готова рассмотреть законопроект в максимально сжатые сроки, чтобы еще больше активизировать работу комиссии по надзору за финансированием политических партий, избирательных союзов и отдельных кандидатов, в нынешнем парламентском составе, а также дать возможность лучше контролировать расходы предстоящей предвыборной кампании", - сказал Одинец.

Цель законопроекта, подготовленного Министерством юстиции и прошедшего согласования в конце мая, - усилить надзор за финансированием партий и упорядочить Закон о партиях. Законопроект расширит расследовательские полномочия Комиссии по надзору за финансированием партий, что позволит ей запрашивать документы, информацию и разъяснения у третьих лиц и вызывать их в служебные помещения комиссии.