По словам министра обороны Ханно Певкура, имеющаяся на данный момент информация о попадании российских ракет на территорию Польши дает основания считать ситуацию серьезной, но пока приходится ждать разъяснений от Польши.
Министр обороны Эстонии об обстреле территории Польши: ситуация очень серьезная
"К сожалению, на данный момент информации очень мало, но ситуация определенно очень серьезная. Если это были ракета, направленная россиянами в Украину и упавшая на территории Польши, то есть, территории НАТО, то ситуация очень серьезная", — сказал Певкур.
"Конечно, мы ожидаем дополнительную информацию из Польши, мы с ними в контакте, и я также попросил быть готовой и кризисную комиссию Министерства обороны, на случай, если из Польши поступит какая-либо дополнительная информация, то соберется и соответствующая кризисная группа Министерства обороны", - сказал министр.
"Вся информация, которая сейчас оттуда поступает, подтверждает, что эта ракета была выпущена по воздуху. Наверняка премьер-министр Польши не будет просто так созывать Совет национальной обороны. На это, безусловно, есть очень серьезные причины, но нужна дополнительная информация", — сказал Певкур.
По словам Певкура, дальнейший ход действий зависит от того, какой информацией располагает Польша и какие из нее будут сделаны выводы. "Если это случайный контакт и поляки расследуют его в обычном порядке, то они не попросят предпринять чего-либо серьезного. Если это сознательное действие - то здесь много различных деталей: какая возможная траектория ракеты, куда она летела - все это нужно уточнить и Польша должна принять решение, как и куда двигаться дальше. Инициировать ли консультации по статье 4 в НАТО, снова созывать министров обороны Евросоюза - все эти возможности есть, но для этого нужна дополнительная информация", - сказал он.