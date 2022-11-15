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Министр обороны Эстонии об обстреле территории Польши: ситуация очень серьезная

Эрик Калда
Министр обороны Эстонии об обстреле территории Польши: ситуация очень серьезная
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

По словам министра обороны Ханно Певкура, имеющаяся на данный момент информация о попадании российских ракет на территорию Польши дает основания считать ситуацию серьезной, но пока приходится ждать разъяснений от Польши.

"К сожалению, на данный момент информации очень мало, но ситуация определенно очень серьезная. Если это были ракета, направленная россиянами в Украину и упавшая на территории Польши, то есть, территории НАТО, то ситуация очень серьезная", — сказал Певкур.

"Конечно, мы ожидаем дополнительную информацию из Польши, мы с ними в контакте, и я также попросил быть готовой и кризисную комиссию Министерства обороны, на случай, если из Польши поступит какая-либо дополнительная информация, то соберется и соответствующая кризисная группа Министерства обороны", - сказал министр.

"Вся информация, которая сейчас оттуда поступает, подтверждает, что эта ракета была выпущена по воздуху. Наверняка премьер-министр Польши не будет просто так созывать Совет национальной обороны. На это, безусловно, есть очень серьезные причины, но нужна дополнительная информация", — сказал Певкур.

По словам Певкура, дальнейший ход действий зависит от того, какой информацией располагает Польша и какие из нее будут сделаны выводы. "Если это случайный контакт и поляки расследуют его в обычном порядке, то они не попросят предпринять чего-либо серьезного. Если это сознательное действие - то здесь много различных деталей: какая возможная траектория ракеты, куда она летела - все это нужно уточнить и Польша должна принять решение, как и куда двигаться дальше. Инициировать ли консультации по статье 4 в НАТО, снова созывать министров обороны Евросоюза - все эти возможности есть, но для этого нужна дополнительная информация", - сказал он.

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