Министр обороны Эстонии об обстреле территории Польши: ситуация очень серьезная

"К сожалению, на данный момент информации очень мало, но ситуация определенно очень серьезная. Если это были ракета, направленная россиянами в Украину и упавшая на территории Польши, то есть, территории НАТО, то ситуация очень серьезная", — сказал Певкур.

"Конечно, мы ожидаем дополнительную информацию из Польши, мы с ними в контакте, и я также попросил быть готовой и кризисную комиссию Министерства обороны, на случай, если из Польши поступит какая-либо дополнительная информация, то соберется и соответствующая кризисная группа Министерства обороны", - сказал министр.

"Вся информация, которая сейчас оттуда поступает, подтверждает, что эта ракета была выпущена по воздуху. Наверняка премьер-министр Польши не будет просто так созывать Совет национальной обороны. На это, безусловно, есть очень серьезные причины, но нужна дополнительная информация", — сказал Певкур.