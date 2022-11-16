Правительство созвало экстренное заседание для обсуждения ситуации с безопасностью

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что поскольку речь идет об изолированном инциденте и Польша пока не начала переговоры по активации 4-ой статьи НАТО, прямой угрозы для Эстонии сейчас нет, передает ERR.

"В среду мы обсуждали с правительством, есть ли что-то, что мы должны сейчас предпринять. На наших границах сейчас нет прямой военной угрозы. Понятно, что эта война затрагивает всех в Европе, - она влияет на нас через инфляцию, через высокие цены на энергоносители, но гораздо больше она затрагивает соседние с Украиной страны", - подчеркнула Каллас.

По мнению министра обороны Ханно Певкура, сейчас нет нужды в дополнительных учениях или в незапланированном увеличении оборонного потенциала.

"Для этого сейчас нет необходимости, потому что дополнительное обучение не может быть связано с подобными случаями. Если такие случаи нуждаются в каких-то мерах или шагах, то речь будет идти совсем не об учениях, мы будем поступать иначе", - заявил Певкур.