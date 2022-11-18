Рийна Солман в Люксембурге - как выстоять в информационной войне

«Не только Эстония, но и вся Европа так или иначе находится в состоянии информационной войны, которая, если вовремя не отреагировать, может быть очень опасной по своим последствиям. Поэтому крайне важно, чтобы мы боролись с дезинформацией, чтобы наши страны, знали, как коллективно бороться с её распространением и предотвращать манипулирование публичным информационным пространством», — заявила министр государственного управления Рийна Солман.

На сегодняшней встрече министры поделятся своим опытом, с какими проблемами столкнулись страны из-за распространения ложной информации, как с ними бороться и как лучше всего быть надёжным и оперативным партнёром СМИ в предоставлении информации. Кроме того, обсуждение будет сосредоточено на продвижении цифровой демократии, реализации «зелёной» политики и реагировании на глобальные вызовы. «Государственные служащие Эстонии сотрудничают для распространения надёжной и прозрачной информации как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза, стремясь быть профессиональным и хорошим партнёром для прессы», - объяснил подход Эстонии министр Солман. «Мы также сотрудничаем с университетами и исследователями, чтобы найти лучшие способы вести эффективный диалог с общественностью по важным темам в обществе. До своей политической карьеры я более 20 лет работал экспертом по коммуникациям, и поэтому на собственном опыте очень хорошо знаю, как важно быть открытым и знающим партнёром для прессы. Вот почему я как министр теперь также выступаю за то, чтобы наряду со свободой слова в прессе представлялись истинные факты, что не позволяло бы злонамеренно эксплуатировать потребителей СМИ в информационной войне. Однако я могу подтвердить, что в целом в Эстонии очень профессиональная пресса, которой можно доверять».