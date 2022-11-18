В ночь на 17 ноября в Тарту в магазине на улице Анне была предпринята попытка кражи денежного ящика кассового аппарата, но кража не была завершена из-за прибывшего на место патруля охранной компании, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Пьяный мужчина пытался украсть кассу магазина
Пьяный мужчина пытался украсть кассу магазина
На месте происшествия был задержан пьяный 35-летний мужчина, которого сначала доставили в тартускую тюрьму, чтобы он протрезвел. Полиция разъяснит обстоятельства произошедшего в рамках уголовного производства.
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