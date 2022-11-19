ДОЖИВАТЬ В СВОИХ СТЕНАХ ИЛИ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ ⟩ Забывчивая старушка "достает" соседей

- Сделайте уже что-нибудь! Невозможно смотреть, как живет одинокий человек, - так началась эмоциональная речь председателя правления дома Лейли Сакс, рассказавшей, что в одной из квартир их дома живет престарелая женщина, о судьбе которой она беспокоится. - За ней присматривает внучка - приходит, приносит еду, но очевидно, что этого мало, состояние этого человека требует постоянного внимания. В квартире нет газа, горячей воды, она голодная, стучит в двери соседям... Уходит на улицу, а потом не может попасть домой - дверь автоматически закрывается, а у нее нет ключа. Недавно прохожие, увидев полураздетую старушку, вызывали спасателей, чтобы открыли подъезд... Если пожилой человек не справляется, его нужно устраивать в дом по уходу. Несколько раз звонила в социальную службу, ее представители даже приходили весной, но все остается по-прежнему. Считаю, что такое отношение как минимум бессердечное. Так, как живет эта женщина, нельзя жить!