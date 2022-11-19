Города Ида-Вирумаа в основном отказались от старой новогодней традиции запульнуть в ночное небо тысячи евро. Только Кохтла-Ярве пока еще не решился на это.
Городским фейерверком думает шикануть только Кохтла-Ярве
Власти Кохтла-Ярве еще будут обсуждать - продолжить или отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь, о чем сообщил вице-мэр города по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. Он рассказал, что на данную тему общался с депутатами и слышал противоречивые мнения: одни категорически против, а другие считают, что фейерверк создает настроение и отказываться от красочной традиции даже в трудные времена не стоит. Мол, горожане ждут праздника.
- Лично мое мнение - не стоит отказываться, - рассуждает Бородин. - Времена всегда сложные, а и так все лето старались экономить, отключали уличное освещение, люди терпели неудобства. Сократили ряд конкурсов - тоже экономия. Изучив ценовые предложения, могу сказать, что фейерверк в Ярвеской и Ахтмеской частях в целом обошелся бы примерно в восемь-девять тысяч евро. Обычно в этих мероприятиях участвуют и спонсоры. Пока не знаю, будет ли их поддержка в этом году, но в любом случае считаю, что средства на фейерверки можно найти.
Лазерное шоу в Нарве
Представитель Нарвской городской канцелярии Виктория Пунга сказала, что Нарва, как и многие другие большие города Эстонии, отменяет фейерверк в этом году. Более того, не организуют в Нарве детский новогодний праздник, прежде всегда проводившийся вечером 31 декабря на Петровской площади и сопровождавшийся так называемым детским фейерверком.
"Взрослое" народное гулянье в приграничном городе все же состоится: организованный Нарвской горуправой праздник встречи Нового года начнется на Петровской площади в 22.00 и продлится до часа ночи. "Самой главной частью программы будет световое лазерное шоу на Петровской площади", - рассказала Пунга.
Взамен упраздненного новогоднего детского праздника на Петровской площади власти Нарвы готовят большую праздничную программу для детей на Рождество, в двадцатых числах декабря. Программа еще составляется, так что детали не раскрываются. Со слов Виктории Пунга ясно, что рождественская праздничная программа еще не утверждена окончательно, поскольку у города пока нет полной ясности с ценами на услуги и украшения - цены растут постоянно.
Самоуправления единодушны
Курортный Нарва-Йыэсуу как отказался в начале пандемии коронавируса от главного городского фейерверка, так с удовольствием и не возрождает это шумное ночное шоу. "Мы решили так, что на эти пятнадцать тысяч евро - и к ним еще добавили три тысячи - в этом году докупим различных рождественских и новогодних украшений, так что потратили больше денег на праздничный облик города", - рассказал мэр Максим Ильин.
- В прошлом году людям очень понравились наши новые световые инсталляции, установленные в парке, поэтому и в этом году деньги мы направили туда же, докупив больше украшений. Плюс дополнительно вложились в предрождественскую ярмарку в парке, - сказал Ильин.
Отказаться от городского новогоднего фейерверка решили и в Силламяэ. "Мы проведем новогоднюю дискотеку, но не более", - рассказал председатель комиссии по культуре Силламяэского городского собрания Владимир Высоцкий, объясняя, что требуется экономия.
Не планирует запускать тысячи евро в небо и управа волости Люганузе с ее волостным центром в городе Кивиыли. "Волостная управа в этом году фейерверка не планирует", - сообщила волостной специалист по связям с общественностью Вийвиан Пялль.