Городским фейерверком думает шикануть только Кохтла-Ярве

Власти Кохтла-Ярве еще будут обсуждать - продолжить или отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь, о чем сообщил вице-мэр города по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. Он рассказал, что на данную тему общался с депутатами и слышал противоречивые мнения: одни категорически против, а другие считают, что фейерверк создает настроение и отказываться от красочной традиции даже в трудные времена не стоит. Мол, горожане ждут праздника.

- Лично мое мнение - не стоит отказываться, - рассуждает Бородин. - Времена всегда сложные, а и так все лето старались экономить, отключали уличное освещение, люди терпели неудобства. Сократили ряд конкурсов - тоже экономия. Изучив ценовые предложения, могу сказать, что фейерверк в Ярвеской и Ахтмеской частях в целом обошелся бы примерно в восемь-девять тысяч евро. Обычно в этих мероприятиях участвуют и спонсоры. Пока не знаю, будет ли их поддержка в этом году, но в любом случае считаю, что средства на фейерверки можно найти.

Лазерное шоу в Нарве

Представитель Нарвской городской канцелярии Виктория Пунга сказала, что Нарва, как и многие другие большие города Эстонии, отменяет фейерверк в этом году. Более того, не организуют в Нарве детский новогодний праздник, прежде всегда проводившийся вечером 31 декабря на Петровской площади и сопровождавшийся так называемым детским фейерверком.