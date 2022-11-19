ФОТО ДНЯ ⟩ Статистика в лицах и судьбах

Неожиданные статистические факты о жителях приграничного города, русского на 95 процентов, населенного на 55 процентов дамами и отчаянно стареющего, сыграны ярко и местами трогательно.

Поднимаемые на сцене вопросы иногда забавны, но иногда чувствительны настолько, что отвечать на них можно исключительно анонимно - в темноте при помощи фонариков. Сложные темы: от неуплаты налогов до отношения к гомосексуальности собственного ребенка.

Собранная на несколько репетиционных и игровых дней непрофессиональная труппа из сотни нарвитян будет выходить на сцену до конца этой недели - а затем прекратит свое существование. Стопроцентная Нарва как таковая, разумеется, останется на своем месте.