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Суд сократил срок обвиняемой в жестоком убийстве мужчины жительнице Кохтла-Ярве

Эрик Калда
Суд сократил срок обвиняемой в жестоком убийстве мужчины жительнице Кохтла-Ярве
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Тюрьма. Иллюстративное фото.
Тюрьма. Иллюстративное фото. Фото: Матти Кямяря

Тартуский окружной суд на пять лет - до 11 лет тюрьмы - снизил срок наказания жительнице Кохтла-Ярве, которую обвинили в убийстве своего знакомого в Кохтла-Ярве, совершении кражи и разбойном нападении.

Решением Тартуского окружного суда от 17 ноября, приговор Вируского уездного суда от 6 июля был частично отменен, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннетт Крейтсман.

Поводом для смягчения приговора стала переквалификация ключевой статьи обвинения - если прокуратура обвинила женщину в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и суд первой инстанции согласился с такой трактовкой, то коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам пришла к иному выводу, посчитав, что жительница Кохтла-Ярве виновна в убийстве.

За это окружной суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Еще год тюрьмы она получила за менее тяжелые преступления. С учетом 4 дней, которые она провела под стражей еще до задержания по подозрению в убийстве, окончательный срок заключения составит 10 лет 11 месяцев и 26 дней.

Решение окружного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Государственном суде.

Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.

Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом.

Кроме того, женщину обвинили в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.

То происшествие попало в полицейскую сводку. В сообщении полиции тогда указывалось, что злоумышленниц было две, а в роли жертвы фигурировал только 23-летний мужчина.

В ходе предварительного следствия картина изменилась. Потерпевших, как выяснилось, было двое. Но нападение совершила только одна из женщин.

"Вторая женщина в тот момент находилась вместе с обвиняемой, но в преступлении не участвовала", - ранее говорили rus.err.ee в пресс-службе Вируской окружной прокуратуры.

Также женщине предъявили обвинения в двух магазинных кражах. В одном случае она украла банку икры, во втором - алкоголь.

Как стало известно позднее, икру удалось вернуть благодаря вмешательству охранника. А вот алкоголь - два полулитровых и один GIN объемом 1,5 литра - она унесла.

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