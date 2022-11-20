Суд сократил срок обвиняемой в жестоком убийстве мужчины жительнице Кохтла-Ярве

Решением Тартуского окружного суда от 17 ноября, приговор Вируского уездного суда от 6 июля был частично отменен, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннетт Крейтсман.

Поводом для смягчения приговора стала переквалификация ключевой статьи обвинения - если прокуратура обвинила женщину в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и суд первой инстанции согласился с такой трактовкой, то коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам пришла к иному выводу, посчитав, что жительница Кохтла-Ярве виновна в убийстве.

За это окружной суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Еще год тюрьмы она получила за менее тяжелые преступления. С учетом 4 дней, которые она провела под стражей еще до задержания по подозрению в убийстве, окончательный срок заключения составит 10 лет 11 месяцев и 26 дней.

Решение окружного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Государственном суде.

Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.

Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом.