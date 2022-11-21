"Зевнули": пограничники впустили в Эстонию российского гражданина с эмблемой ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" или "Группа Вагнера" - это российское негосударственное вооруженное формирование с неясным правовым статусом, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину, активно воюющее сейчас против Украины, а также в Сирии.

- И как такое может быть, что вы заворачиваете обычных украинских беженцев, которые вам почему-то не нравятся, при этом с эмблемой ЧВК Вагнера границу можно пересечь? - спрашивает автор репортажа у пограничника Янека Эльтермаа.

Фото: Wikipedia.org

Поначалу это вызывает у собеседника недоумение: "Хм, с эмблемой ЧВК Вагнера?" Но он тут же поясняет: "Мы же на паспортном контроле смотрим в лицо человеку, сравниваем его с документом, изучаем его бумаги. И если он что-то куда-то наклеил, никто же не будет вокруг него вальс танцевать, чтобы разглядеть, нет ли у него там чего-нибудь".

Этот случай прокомментировал для "Деловых ведомостей" руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва: "Мы можем подтвердить, что в указанное время этот мужчина действительно пересек границу. Он является гражданином России и проживает в Эстонии на основании вида на жительство. Учитывая, что логотип ЧВК Вагнера находился на рюкзаке, пограничник, к сожалению, не обратил должного внимания на это изображение, которое, безусловно, является запрещенной символикой, демонстрирующей поддержку агрессии России в Украине. На сегодняшний день полиция провела с ним беседу, в ходе которой он сообщил, что нашивку ему подарили на соревнованиях по эйрсофту в России, но не смог назвать точную дату проведения соревнований и свою команду.