В среду, 23 ноября, в Кохтла-Ярве в рамках цикла, посвященного психическому здоровью, доктор музыкальной терапии Алисе Пехк вместе с лучшими эстонскими музыкантами предстанут перед зрителями и будут вместе искать внутренний баланс.
В Кохтла-Ярвеском центре культуры можно познать уравновешивающий эффект музыкальной терапии
В Кохтла-Ярвеском центре культуры можно принять участие в необычном концертном формате - концерте-мастерской "Игры науки и искусства", который соберет вместе специалистов по психическому здоровью, музыкантов и местных жителей.
Доктор музыкальной терапии Алисе Пехк, сопрано Хелен Локута, Танель-Эйко Новиков (маримба) и Карл Йоханн Латтикас (вибрафон) отправят зрителей в музыкальное путешествие, где прозвучат произведения и импровизации Клода Дебюсси, Гии Канчели и Филипа Гласса.
Родится музыкальное целое
- Для меня открылась возможность создать что-то особенное вместе с великими музыкантами. В концертной мастерской мы предлагаем возможность заглянуть внутрь себя через музыку и творческое самовыражение, - пояснила доктор музыкальной терапии Алисе Пехк.
Вечер образует музыкальное целое, учитывающее реакции человеческой психики. Каждый концерт-мастерская включает в себя музыкальное воображаемое путешествие с творческими занятиями, которые помогают найти решения, чтобы лучше справляться с трудностями. Помимо Кохтла-Ярве, поучаствовать в этом можно в "Artium" в Виймси и в "Fotografiska" в Таллинне.
- Почему человек слушает музыку дома или идет на концерт? Чтобы сбалансировать себя - это возможность поделиться своими чувствами с музыкой и почувствовать себя хорошо. Если ты чувствуешь, что для тебя музыка - это хорошо, значит, так и есть, - сказала Алисе Пехк.
Желающие более удобного места в концертной мастерской, чем обычное кресло в зале, могут принести свою собственную подушку или коврик для йоги, сказала Хейли Ваус-Тамм, одна из ведущих цикла, посвященного психическому здоровью. "Также мы предлагаем личный перевод на русский язык - нужно только сообщить об этом на билетном контроле при входе".
Концерт-мастерская дополняется выставкой картин и историй людей с психическими проблемами, чтобы привлечь большее внимание общества к искусству людей с особыми потребностями.
Любая форма искусства - терапия
Цикл, посвященный психическому здоровью, сотрудничает с нарвитянкой Стеллой Эгисман, которая родилась с синдромом Аспергера и лично приедет на мероприятие в Кохтла-Ярве. На основе ее картины "Волна надежды" совместно с Таллиннским университетом и рекламным агентством "Must Elevant" родился дизайн цикла и знак психического здоровья.
Поскольку общение с людьми сопряжено для Стеллы Эгисман с определенными трудностями, она выбрала другой способ подзарядиться, отдохнуть и избавиться от беспокойства: рисование и фотография.
- Время, когда я открыла для себя рисование, совпало с окончанием школы моим сыном Даниэлем. Люди с синдромом Аспергера очень практичны. У моего сына было много альбомов для рисования и красок, оставшихся после учебы. Мне было жаль их выбрасывать, и так они "пошли в дело". Но потом началось, мне так понравилось, что я купила их еще, а потом уже холсты. Специально никаких курсов не посещала. Я самоучка.
Стелла Эгисман подтвердила, что любая форма изобразительного искусства, в которой используются какие-либо технологии, инструменты или материалы, терапевтична. "Вы можете копировать чужие работы или создавать свои, главное - сосредоточиться на самом процессе".