18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в доме на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 46-летняя женщина нанесла телесные повреждения 52-летнему мужчине.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве женщина нанесла телесные повреждения мужчине
Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
В Кохтла-Ярве и Нарве побили женщин
19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве во время конфликта 31-летний мужчина побил 28-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.
19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в Нарве 35-летний мужчина побил 30-летнюю женщину.
20 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раху в Нарве 33-летний мужчина нанес телесные повреждения 30-летней женщине.
Драка в корчме в Сонда закончилась травмами
20 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении на улице Яама в Сонда 22-летний мужчина нанес телесные повреждения 36-летнему мужчине. Полиция задержала драчуна.
Угонщик был арестован
19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ незаконно забрали принадлежащий 38-летнему мужчине BMW и угнали в сторону другого населенного пункта. В качестве подозреваемого полиция задержала 31-летнего мужчину.