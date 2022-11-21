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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве женщина нанесла телесные повреждения мужчине

18-20 ноября 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве женщина нанесла телесные повреждения мужчине
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в доме на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 46-летняя женщина нанесла телесные повреждения 52-летнему мужчине.

Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

В Кохтла-Ярве и Нарве побили женщин

19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве во время конфликта 31-летний мужчина побил 28-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.

19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в Нарве 35-летний мужчина побил 30-летнюю женщину.

20 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раху в Нарве 33-летний мужчина нанес телесные повреждения 30-летней женщине.

Драка в корчме в Сонда закончилась травмами

20 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении на улице Яама в Сонда 22-летний мужчина нанес телесные повреждения 36-летнему мужчине. Полиция задержала драчуна.

Угонщик был арестован

19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ незаконно забрали принадлежащий 38-летнему мужчине BMW и угнали в сторону другого населенного пункта. В качестве подозреваемого полиция задержала 31-летнего мужчину.

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