Нарвская горуправа выдаст дополнительное разрешение на эксплуатацию магазина "Lidl", благодаря чему он наконец сможет открыть для посетителей всю свою благоустроенную территорию. Камнем преткновения в отношениях предпринимателя и чиновников долго оставался искусственный холм перед магазином, по которому проложены лестницы для покупателей.
В марте открывшийся нарвский "Lidl" только сейчас получит право убрать строительные ограждения
В ожидании дополнительного разрешения на эксплуатацию часть территории у главного входа в нарвский "Lidl" на Таллиннском шоссе, 7 перегорожена для посетителей еще с момента открытия магазина 3 марта. Покупатели с первого дня могут использовать только боковой проход в здание со стороны автопарковки, а не главный вход, к которому ведут бетонные лестницы на насыпанном искусственном холме. Ограждения стоят без малого девять месяцев работы магазина.
Проблема в том, что это место перед главным фасадом благоустроено не в соответствии с изначальным проектом, согласованным в Нарвской горуправе. Несоответствие бумагам являлось основанием для того, чтобы чиновники не давали разрешение открыть для посетителей конкретно эту часть территории.
При благоустройстве этой территории у главного входа в магазин строители по желанию заказчика изменили расположение и длину поручней на холме. Вдобавок были убраны с холма большая металлическая детская горка и скамейка, а вместо них в склон вмонтировали большие каменные валуны. Кроме того, изменили расположение еще трех скамеек. Кому-то из "Lidl" горка и скамейка на холме показались небезопасными - и их демонтировали еще до открытия магазина, что нарушило первоначальное проектное решение.
Аудит выполненных изменений на холме еще прошлой зимой показал, что несоответствующие проекту новые объекты на холме безопасны. Однако в процессе делопроизводства нарвские чиновники в этом усомнились, выявили недочеты и отказали в разрешении на эксплуатацию. Измененное новое ходатайство о разрешении поступило в Нарвскую горуправу в конце октября, а в ноябре чиновники наконец одобрили изменения.
Нарвская горуправа, соглашаясь выдать разрешение на эксплуатацию для холма перед зданием "Lidl", ставит условие: собственник должен исключить возможность падения людей на валуны, особенно зимой, когда скользко. Причем, даже после сильного снегопада валуны должны оставаться на виду, а не опасно скрываться под снегом. Холм в целом должен быть безопасным для людей весь год, независимо от переменчивой погоды.
Нарвская горуправа запланировала на 23 ноября издать распоряжение о выдаче разрешения на эксплуатацию холма перед зданием "Lidl".