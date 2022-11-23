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Советский военный памятник в Силламяэ определен под снос

Северное побережье
Советский военный памятник в Силламяэ определен под снос
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Памятник неизвестному солдату в Силламяэ.
Памятник неизвестному солдату в Силламяэ. Фото: Nikolai Andrejev / Arhiiv

Рабочая группа по советским памятникам, действующая при Государственной канцелярии, рекомендовала ликвидировать памятник неизвестному солдату в центре города Силламяэ. Список прочих рекомендаций приводит Rus.err.ee.

Памятник неизвестному солдату, открытый в Силламяэ в 1975 году, по оценке рабочей группы по советским памятникам, должен быть снесен.

"Мы имеем дело с "красным" памятником, потому что это пропагандистский объект, воздвигнутый в идеологических целях, нет никакой исторической подоплеки, почему на этом месте должен быть какой-то мемориал", - сочла рабочая группа, порекомендовав снести памятник, а барельефы отдать в коллекцию Эстонского военного музея.

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