Спасателям добавляют хлопот выходящие на лед дети

Примерно в два часа дня 23 ноября спасателей вызвали к пруду возле улицы Кереса в Нарве, где видели детей, прыгающих и катающихся на санках по тонкому льду. Когда спасатели прибыли на место, дети вышли на берег пруда и им объяснили опасность выхода на тонкий лед.

Всего через час сорок спасатели выехали на улицу Раквере в Нарве, где, несмотря на призывы прохожего, мальчишки не уходили с тонкого льда пруда. Спасатели проверили обстановку, но на момент их прибытия у пруда уже никого не было.