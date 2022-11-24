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Спасателям добавляют хлопот выходящие на лед дети

Эрик Калда
Спасателям добавляют хлопот выходящие на лед дети
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Пруд зимой. Иллюстративное фото.
Пруд зимой. Иллюстративное фото. Фото: Эрик Калда

Немало хлопот спасателям в Нарве доставляют дети, которые так и норовят выйти на тонкий лед водоемов.

Примерно в два часа дня 23 ноября спасателей вызвали к пруду возле улицы Кереса в Нарве, где видели детей, прыгающих и катающихся на санках по тонкому льду. Когда спасатели прибыли на место, дети вышли на берег пруда и им объяснили опасность выхода на тонкий лед.

Всего через час сорок спасатели выехали на улицу Раквере в Нарве, где, несмотря на призывы прохожего, мальчишки не уходили с тонкого льда пруда. Спасатели проверили обстановку, но на момент их прибытия у пруда уже никого не было.

Спасатели предупреждают, что лед на водоемах еще слишком тонкий, а также просят родителей и учителей говорить детям об опасности выхода на тонкий лед.

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