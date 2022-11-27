ДРУЖИННИК ⟩ Кайтселийтчиком года Алутагузеской дружины стал Урмас Алакюла

В этом году правлению представили двух кандидатов, которых посчитали достойными звания кайтселийтчика года. Правлению предстояло принять трудное решение, так как оба кандидата были достойны этого титула, и все же на сей раз решение приняли в пользу Урмаса Алакюла. Вторым кандидатом был Владимир Шитов из Нарвского отделения дружины - в этот раз он остался номинантом на звание кайтселийтчика года и был награжден благодарственной грамотой.

Урмас - член-учредитель Алутагузеской дружины с 1990 года, то есть нынче исполняется 32 года его членства в организации. Несмотря на почтенный возраст, его пыл не угас, и в этом году он тоже участвовал во всех крупных учениях и упражнениях, а также призывал соратников из своей группы выходить и вносить свой вклад. Кроме того, он участвовал в учебных мероприятиях и днях. Он активно участвует также в деятельности отделения дружины в мирное время и вносит предложения, чтобы деятельность отделения развивалась и ладилась.

За активную и добросовестную деятельность в "Кайтселийте" Урмас награждался за эти годы благодарственными грамотами, сувенирами, знаками за заслуги и медалями. В 2018 году его наградили знаком "Кайтселийта" за заслуги - Крестом за заслуги Белого креста III степени.

Награду кайтселийтчика 2022 года - бронзовую фигурку генерала А. Тыниссона - Урмасу Алакюла вручили на праздновании годовщины "Кайтселийта" 11 ноября в Йыхви.

Мы гордимся, что в наших рядах есть такие славные мужчины и женщины, которые полностью посвящают себя работе в организации, зачастую жертвуя временем, которое могли бы провести со своей семьей. Благодарим также за понимание семьи наших членов. В годовщину "Кайтселийта" награды вручили также нашим 78 активным бойцам.