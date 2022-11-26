Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания в понедельник с большой долей вероятности выберут новым председателем горсобрания директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, а мэром - проектного руководителя Вируской тюрьмы Вирве Линдер.
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Председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания может стать Хендрик Агур, мэром - Вирве Линдер
Председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания может стать Хендрик Агур, мэром - Вирве Линдер
В понедельник на повестке дня внеочередного заседания Кохтла-Ярвеского горсобрания будут выборы как председателя и зампредседателя горсобрания, так и мэра.