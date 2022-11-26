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Председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания может стать Хендрик Агур, мэром - Вирве Линдер

Эрик Гамзеев
, журналист
Председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания может стать Хендрик Агур, мэром - Вирве Линдер
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Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур может стать в понедельник председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания, а проектный руководитель Вируской тюрьмы Вирве Линдер - мэром.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур может стать в понедельник председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания, а проектный руководитель Вируской тюрьмы Вирве Линдер - мэром. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания в понедельник с большой долей вероятности выберут новым председателем горсобрания директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, а мэром - проектного руководителя Вируской тюрьмы Вирве Линдер.

В понедельник на повестке дня внеочередного заседания Кохтла-Ярвеского горсобрания будут выборы как председателя и зампредседателя горсобрания, так и мэра.

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