Ида-Вирумаа не получит от Партии реформ ни одного евро крышевых денег

Обычно члены Рийгикогу направляют крышевые деньги в те регионы, от которых они избраны. От Партии реформ на последних выборах в Рийгикогу от Ида-Вирумаа был избран Ээрик-Нийлес Кросс. Однако 30000 евро своей доли крышевых денег он отправил Ряпинаскому волостному управлению. На мартовских выборах в Рийгикогу, насколько известно, Кросс больше не будет баллотироваться в Ида-Вирумаа, одним из его возможных мест баллотирования может стать южная Эстония.