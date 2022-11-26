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Ида-Вирумаа не получит от Партии реформ ни одного евро крышевых денег

Эрик Гамзеев
, журналист
Ида-Вирумаа не получит от Партии реформ ни одного евро крышевых денег
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На этом снимке предвыборная кампания Партии реформ в Йыхви проходит в преддверии местных выборов 2017 года с обычной выпечкой блинов и щедрым угощением. Однако их однопартийцы в парламенте поскупились на крышевые деньги для Ида-Вирумаа.
На этом снимке предвыборная кампания Партии реформ в Йыхви проходит в преддверии местных выборов 2017 года с обычной выпечкой блинов и щедрым угощением. Однако их однопартийцы в парламенте поскупились на крышевые деньги для Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Партия реформ как крупнейшая парламентская партия распределит в качестве так называемых крышевых денег на местные инвестиции 1,1 миллиона евро, из которых в Ида-Вирумаа, по предложению этих депутатов, не поступит ничего.

Обычно члены Рийгикогу направляют крышевые деньги в те регионы, от которых они избраны. От Партии реформ на последних выборах в Рийгикогу от Ида-Вирумаа был избран Ээрик-Нийлес Кросс. Однако 30000 евро своей доли крышевых денег он отправил Ряпинаскому волостному управлению. На мартовских выборах в Рийгикогу, насколько известно, Кросс больше не будет баллотироваться в Ида-Вирумаа, одним из его возможных мест баллотирования может стать южная Эстония.

Однопартийцы возмущены

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