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Сергей Лопин: Центристская партия против плана Рестара по захвату единоличной власти в Кохтла-Ярве

Северное побережье
Сергей Лопин: Центристская партия против плана Рестара по захвату единоличной власти в Кохтла-Ярве
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Последние заявления и действия представителей избирательного союза

«Рестарт» не оставляют сомнений в том, что их цель — захватить единоличную

власть в Кохтла-Ярве и оставить оставшиеся политические силы в оппозиции,

считает председатель фракции Центристской партии Эстонии Сергей Лопин.

«Для Рестарта должностные позиции важнее, чем развитие города Кохтла-Ярве.

Напомню, что именно «Рестарт» вышел первым из коалиционных переговоров. По

сути, они говорят, что вместе мы изберем Хендрика Агура председателем

городского собрания и Вирве Линдер мэром, но формировать городское

правительство будем мы, а вы уйдете в оппозицию. Центристская партия в

такие политические игры не поддерживает» — подтверждает Сергей Лопин.

Центристская партия Эстонии договорилась с социал-демократами о едином

кандидате на пост мэра, которым по словам Сергея Лопина является Хенри

Касело. «Во время последних коалиционных переговоров мы поняли, что это

сильный и компетентный кандидат. Мы поддерживаем кандидатуру Эдуарда Одинца

на должность председателя городского собрания и видим опытного Арне

Берендсена его заместителем. Мы убеждены, что названные лица заложат основу

для прозрачного и эффективного управления городом», — говорит Сергей Лопин.

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