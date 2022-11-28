Сергей Лопин: Центристская партия против плана Рестара по захвату единоличной власти в Кохтла-Ярве

«Для Рестарта должностные позиции важнее, чем развитие города Кохтла-Ярве.

Напомню, что именно «Рестарт» вышел первым из коалиционных переговоров. По

сути, они говорят, что вместе мы изберем Хендрика Агура председателем

городского собрания и Вирве Линдер мэром, но формировать городское

правительство будем мы, а вы уйдете в оппозицию. Центристская партия в

такие политические игры не поддерживает» — подтверждает Сергей Лопин.

Центристская партия Эстонии договорилась с социал-демократами о едином

кандидате на пост мэра, которым по словам Сергея Лопина является Хенри

Касело. «Во время последних коалиционных переговоров мы поняли, что это

сильный и компетентный кандидат. Мы поддерживаем кандидатуру Эдуарда Одинца

на должность председателя городского собрания и видим опытного Арне

Берендсена его заместителем. Мы убеждены, что названные лица заложат основу