Социал-демократы Кохтла-Ярве выдвигают Эдуарда Одинца на пост председателя городского собрания и Хенри Казело на пост мэра

„Эдуард за годы работы в горсобрании показал образцовую компетентность в вопросах руководства местным самоуправлением, прекрасно знает законодательство, касающееся работы городского собрания, взвешенный и демократичный руководитель, умеет общаться и находить компромиссы“, сказала Елена Мутонен, заместитель председателя фракции социал-демократов Кохтла-Ярвеского городского собрания. „Это именно те навыки и качества, которые необходимы нашему городу, чтобы выйти из глубокого кризиса управления“, добавила Мутонен.

По словам Мутонен, готовность Хенри Казело переехать в Кохтла-Ярве и возглавить Кохтла-Ярве в качестве мэра — это большая находка, которая привнесет в управление городом взгляд со стороны и свежесть. „Опыт Хенри Казело в Таллиннской городской управе и Тартуском городском собрании, в Европейском парламенте, связи в институциях Европейского Союза, независимость от местных бизнесменов и открытое отношение ко всем политическим силам убедили социал-демократов пригласить его быть кандидатом на пост мэра. Мы очень рады, что Хенри согласился. Кохтла-Ярве нужен именно такой человек, чтобы возглавить город“, пояснила Мутонен.

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (46) — самый популярный политик Кохтла-Ярве, член городского собрания с 1996 года. До конституционной комиссии Одинец возглавлял специальную антикоррупционную комиссию парламента. Одинец занимал руководящие должности в Министерстве культуры, Фонде интеграции, Государственной канцелярии. Одинец имеет степень магистра образования Таллиннского университета и диплом Тартуского университета в области руководства местным самоуправлением.