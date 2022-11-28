Среди женщин 35% указало о наличии у них продолжительной проблемы со здоровьем, среди мужчин тот же показатель был ниже и достигал 29%. Аналогичной ситуация была и во время предыдущей переписи (среди женщин - 33%, среди мужчин - 28%), сообщает Департамент статистики.
У женщин продолжительные проблемы со здоровьем возникают чаще
"В то же время при рассмотрении гендерных различий по возрастным группам заметная разница наблюдается лишь среди лиц 65 лет и старше. Показатели младших возрастных групп остались на том же уровне, что и раньше. Следует отметить, что средняя продолжительность жизни женщин также немного выше, поэтому среди пожилых лиц численность женщин больше, чем мужчин,"объяснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.
Поскольку женщины чаще имеют продолжительные болезни и проблемы со здоровьем, то логично, что и в повседневной деятельности они чаще испытывают ограничения, чем мужчины (женщины: в существенной степени ограничены 11%, в некоторой степени ограничены 19%; мужчины: в существенной степени ограничены 9%, в некоторой степени ограничены 16%).