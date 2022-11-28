У женщин продолжительные проблемы со здоровьем возникают чаще

"В то же время при рассмотрении гендерных различий по возрастным группам заметная разница наблюдается лишь среди лиц 65 лет и старше. Показатели младших возрастных групп остались на том же уровне, что и раньше. Следует отметить, что средняя продолжительность жизни женщин также немного выше, поэтому среди пожилых лиц численность женщин больше, чем мужчин,"объяснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.