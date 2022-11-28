Горсобрание Кохтла-Ярве сегодня избрал новым председателем Хэндрика Агура из фракции "Рестарт Кохтла-Ярве".
Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве избран Хэндрик Агур
Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве избран Хэндрик Агур
Агур получил 15 голосов из 25.
Кроме Агура кандидатом в председатели горсобрания от социал-демокоатов был выдвинут Эдуард Одинец, за которого проголосовали 10 депутатов.
Сегодня горсобрание намерено также избрать нового мэра Кохтла-Ярве.
Заместителями председателя горсобрания избраны Светлана Владимирова (Партия Реформ) и Виктор Андреев ("Рестарт Кохтла-Ярве").
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