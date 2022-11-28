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Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве избран Хэндрик Агур

Эрик Калда
Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве избран Хэндрик Агур
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Ставший в понедельник новым председателем горсобрания Хендрик Агур пришел на заседание в национальном костюме.
Ставший в понедельник новым председателем горсобрания Хендрик Агур пришел на заседание в национальном костюме. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Горсобрание Кохтла-Ярве сегодня избрал новым председателем Хэндрика Агура из фракции "Рестарт Кохтла-Ярве".

Агур получил 15 голосов из 25.

Кроме Агура кандидатом в председатели горсобрания от социал-демокоатов был выдвинут Эдуард Одинец, за которого проголосовали 10 депутатов.

Сегодня горсобрание намерено также избрать нового мэра Кохтла-Ярве.

Заместителями председателя горсобрания избраны Светлана Владимирова (Партия Реформ) и Виктор Андреев ("Рестарт Кохтла-Ярве").

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