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"ProSvet" - выставка о радости, помноженной на годы

Ирина Кивисельг
, журналист
"ProSvet" - выставка о радости, помноженной на годы
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Создавая картины, Светлана Петрова радуется жизни.
Создавая картины, Светлана Петрова радуется жизни. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась выставка живописи кохтлаярвески Светланы Петровой, которой художник отмечает знаменательные даты в личной и творческой жизни: свое 75-летие и 20-летие в творчестве.

"ProSvet" - название экспозиции, которое можно интерпретировать по-разному: картины рассказывают про Свету; они наполнены светом; каждое произведение уводит зрителя в новые пространства - это просветительство. Возможно, у кого-то найдется и собственное восприятие.

Ретроспективная экспозиция представляет полсотни работ, созданных автором на протяжении 20 лет. Новых, созданных специально к юбилейной выставке, пять - такие события всегда стимулируют.

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