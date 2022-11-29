В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась выставка живописи кохтлаярвески Светланы Петровой, которой художник отмечает знаменательные даты в личной и творческой жизни: свое 75-летие и 20-летие в творчестве.
Для подписчиков
"ProSvet" - выставка о радости, помноженной на годы
"ProSvet" - выставка о радости, помноженной на годы
"ProSvet" - название экспозиции, которое можно интерпретировать по-разному: картины рассказывают про Свету; они наполнены светом; каждое произведение уводит зрителя в новые пространства - это просветительство. Возможно, у кого-то найдется и собственное восприятие.