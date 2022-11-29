В новом кохтла-ярвеском бассейне родилось несколько рекордов Эстонии

В пятницу в комбинированной мужской эстафете 4х50 м плывший в первой смене Ральф Трибунцов (школа плавания "Kalev") установил новый рекорд Эстонии в плавании на спине - 23,53, улучшив принадлежавший ему же прежний рекорд на 0,06 секунды.

В субботу был побит также установленный 17 лет назад Трийн Альянд рекорд Эстонии в плавании на спине на 50 м среди женщин. Представительница школы плавания "Kalev" Мариангела Бойчук проплыла эту дистанцию за 28,09, улучшив прежний рекорд на 0,11 секунды.

Четверка из школы плавания "Kalev", в которую входили Ральф Трибунцов, Георг Филиппов, Марко-Маттеус Лангел и Кевин Андерс Сийм, установила новый рекорд Эстонии в эстафете 4х100 м - 3.13,56. Державшийся два года предыдущий рекорд был улучшен более чем на 1,7 секунды.

Кроме того, в кохтла-ярвеском бассейне было установлено несколько юношеских рекордов Эстонии.

По результатам в нескольких видах лучшими по очкам стали на чемпионате Даниэль Зайцев и Мария Романюк, которые в составе эстонской сборной поедут на чемпионат мира на короткой воде в Австралии.

В плавании на спине на 200 м чемпионом Эстонии стал уроженец Тойла Яннес Нийне.

Чемпионат Эстонии организовал вместе с союзом плавания ида-вирумааский клуб плавания "Aktiiv".