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Стипендия сохраняет память о Кальё Кийске

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Стипендия сохраняет память о Кальё Кийске
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Скульптура Кальо Кийска установлена около Йыхвиского концертного дома.
Скульптура Кальо Кийска установлена около Йыхвиского концертного дома. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский кинофонд совместно с Йыхвиским волостным управлением возобновил конкурс на получение стипендии имени Кальё Кийска для молодого кинодеятеля, победителем которого стал режиссер Йоханнес Магнус Ауле.

Ауле был выбран из 11 кандидатов, потому что он будет снимать короткометражный фильм в Ида-Вирумаа. Присуждая стипендию Ауле, жюри признало молодой талант и хотело укрепить его связь с уездом, где начался его путь как режиссера.

Поощрительной награды удостоено объединение молодых творческих художников НКО "Premiere". Специальная награда досталась Адеэле Тяхемаа, которая работает в "Taska Film" и с помощью Вируского кинофонда привела в Ида-Вирумаа съемки "Igitee", "Klassikokkutulek 3" и трилогии о Мельхиоре.

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