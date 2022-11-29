Вируский кинофонд совместно с Йыхвиским волостным управлением возобновил конкурс на получение стипендии имени Кальё Кийска для молодого кинодеятеля, победителем которого стал режиссер Йоханнес Магнус Ауле.
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Стипендия сохраняет память о Кальё Кийске
Стипендия сохраняет память о Кальё Кийске
Ауле был выбран из 11 кандидатов, потому что он будет снимать короткометражный фильм в Ида-Вирумаа. Присуждая стипендию Ауле, жюри признало молодой талант и хотело укрепить его связь с уездом, где начался его путь как режиссера.
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