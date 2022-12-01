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Похититель кабеля приговорен к условному наказанию

Эрик Калда
, журналист
Похититель кабеля приговорен к условному наказанию
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Liis Treimann

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы мужчину, который в прошлое Рождество украл в Кивиыли кабель связи.

Роман (35) действовал с соучастником, личность которого так и не была установлена предварительным следствием, совершив ранним утром 25 декабря прошлого года кражу 257 метров кабеля связи из двух расположенных в Кивиыли колодцев связи. Предприятию связи был причинен ущерб в сумме 3770 евро.

Тогда мужчину задержали на месте происшествия.

Вируский уездный суд приговорил Романа к условному лишению свободы на полгода с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб, а также оплатить судебные издержки и услуги защитника - в сумме более чем 1200 евро.

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