Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы мужчину, который в прошлое Рождество украл в Кивиыли кабель связи.
Похититель кабеля приговорен к условному наказанию
Похититель кабеля приговорен к условному наказанию
Роман (35) действовал с соучастником, личность которого так и не была установлена предварительным следствием, совершив ранним утром 25 декабря прошлого года кражу 257 метров кабеля связи из двух расположенных в Кивиыли колодцев связи. Предприятию связи был причинен ущерб в сумме 3770 евро.
Тогда мужчину задержали на месте происшествия.
Вируский уездный суд приговорил Романа к условному лишению свободы на полгода с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб, а также оплатить судебные издержки и услуги защитника - в сумме более чем 1200 евро.
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