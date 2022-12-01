Похититель кабеля приговорен к условному наказанию

Роман (35) действовал с соучастником, личность которого так и не была установлена предварительным следствием, совершив ранним утром 25 декабря прошлого года кражу 257 метров кабеля связи из двух расположенных в Кивиыли колодцев связи. Предприятию связи был причинен ущерб в сумме 3770 евро.