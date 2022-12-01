Спасатели обеспокоены поведением детей на льду

Во второй половине дня 28 ноября в центр тревоги также поступило сообщение о детях, играющих на льду пруда на проспекте Выйду в Нарве. По словам информатора, он запретил детям выходить на лед пруда. Когда прибыли спасатели, детей уже не было на льду.