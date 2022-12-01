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Спасатели обеспокоены поведением детей на льду

Эрик Калда
, журналист
Спасатели обеспокоены поведением детей на льду
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Лед. Иллюстративное фото.
Лед. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

За последнюю неделю спасатели неоднократно получали сообщения о том, что дети развлекаются на опасном льду пруда в Нарве.

Во второй половине дня 28 ноября в центр тревоги также поступило сообщение о детях, играющих на льду пруда на проспекте Выйду в Нарве. По словам информатора, он запретил детям выходить на лед пруда. Когда прибыли спасатели, детей уже не было на льду.

Спасатели предупреждают, что лед на внутренних водоемах еще слишком тонкий, и просят родителей и учителей рассказать детям об опасности тонкого льда.

С 26 ноября в Эстонии действует запрет на выход на лед внутренних водоемов.

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