Eesti Energia: доступность необходимого для энергетических проектов капитала уменьшилась

Глава Viru Keemia Group Ахти Асманн заявил в среду в интервью "Первой студии" на ERR, что 500-миллионные облигации Eesti Energia уже дважды не рефинансировались.

По словам Авила, эта информация не совсем точна. Он сообщил ERR, что на самом деле предприятию Eesti Energia не удалось рефинансировать облигации только один раз.

"Мы решили не проводить сделку самостоятельно, так как российская агрессия в Украине навредила рынку облигаций", - пояснил он.

Авила отметил, что энергетические проекты, как правило, очень долгосрочны и требуют долгосрочного капитала для финансирования, но его доступность значительно снизилась.

Инвесторы очень заинтересованы в масштабных инвестициях в морские ветропарки, но в то же время, по его словам, рассчитывают на гарантии того, что крупные вложения окупятся в долгосрочной перспективе.

"Некоторые страны предлагают такие гарантии застройщикам, чтобы увеличить долю возобновляемой энергетики", - добавил он.

По словам Авила, экологические темы играют очень важную роль в финансировании. Например, ветряные и солнечные парки и другие проекты возобновляемой энергетики все еще могут финансироваться, но стоимость заемного капитала для них также значительно возросла.

Однако очень сложно финансировать за счет кредитов инвестиции, связанные с ископаемым топливом.