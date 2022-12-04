"В моих глазах человеческая жизнь имеет самую большую ценность", - объясняет выбранная самым активным гражданином Ида-Вирумаа в 2022 году Марина Корешкова, почему помощь беженцам в Нарве стала ее кровным делом, когда разразилась война в Украине.
НАША ЕВРОПА ⟩ Помощь военным беженцам принесла Ида-Вирумаа звание самого активного гражданина года
В течение нескольких месяцев Марина Корешкова и ее муж обеспечивали временный кров украинским военным беженцам, перешедшим границу. В первые месяцы войны основная нагрузка легла на плечи добровольцев.
- В течение четырех месяцев мы с мужем были готовы круглосуточно и без выходных организовывать размещение беженцев, и я ничуть об этом не жалею. За это время я услышала тысячи историй, через которые проходят люди: потеря дома, близких, родины... Конечно, самые яркие останутся в памяти навсегда, - говорит Корешкова, которая сотрудничала с Нарвским театральным центром "Vaba Lava" и Нарвской арт-резиденцией для размещения бежавших от войны людей.
- Также я постоянно делала посты в "Facebook", чтобы люди заметили проблему и не оставались равнодушными. Я благодарна, что ни один мой пост не остался незамеченным: кто-то приносил игрушки, кто-то одежду и обувь, кто-то еду… Я рада, что в Нарве много сострадательных людей, - добавляет она.
Также организует мероприятия
Во второй половине лета жизнь волонтеров стала легче, когда Департамент социального обеспечения, город Нарва и международная миграционная организация IOM открыли круглосуточный информационный пункт для военных беженцев.
В настоящее время Марина Корешкова снова может сосредоточиться больше на организации мероприятий. Две некоммерческие организации, которыми она руководит, "Narva Media Club" и "Art Republic Krenholmia" организуют не менее десяти мероприятий в месяц, от фильмов до музыкальных и спортивных мероприятий.
Женщина, переехавшая из Санкт-Петербурга в Нарву в 2016 году, также сняла два документальных фильма о своем новом родном городе.
- В одиночку невозможно ничего сделать. Никакой волонтерской работы, мероприятий и фильмов. Я умею вдохновлять людей. Также важно быть примером для других, - подтверждает самый активный гражданин года.
Чем ей интересна Нарва?
- Я постоянно задаю себе этот вопрос и не знаю ответа. Честно говоря, в Нарве иногда очень тяжело, потому что у меня есть определенные принципы, и я понимаю, что мое мнение может не понравиться большинству горожан. Но после начала войны я чувствую, что люди переоценивают свои ценности. Я верю в город Нарву. Я верю в будущее Нарвы, - говорит Марина Корешкова.
"Objekt" распространяет предпринимательское мышление
В новое будущее Нарвы также верит и вносит свой вклад инновационно-творческий центр "Objekt", один из главных организаторов фестиваля "KinoFF". "Objekt" был признан за лучшее использование европейских денег в 2022 году. В этом году его команда реализовала несколько проектов, стоимость которых составляет четверть миллиона евро, а число участников достигло свыше шестисот человек.
По словам основателя "Objekt" Антона Осиповского, в завершающемся году наметилось два основных направления.
- Одно из них - люди среднего возраста, чтобы познакомить их с новыми инициативами и возможностями для получения новых знаний. Второе направление ориентировано на гимназистов Ида-Вирумаа, которых мы после учебных сессий направляли на практику в стартапы эстонской инновационно-технологической сферы. Там они проводят несколько недель в реальных командах и узнают, что значит работать на настоящем предприятии.
Более широкая цель "Objekt" - стать домом как для неправительственных организаций, так и для стартапов. "Наша основная деятельность - поддержка предпринимательства и распространение предпринимательского мышления в регионе", - говорит Антон Осиповский.
Поддержка Европейского союза также поспособствовала рождению "Objekt" три года назад.
- Поддержка дала нам возможность опробовать новые вещи в нашем регионе. "Objekt" был таким рискованным и необычным делом. Ничего подобного в нашем регионе не делалось, и никто не знал, как центр выживет, - объясняет сооснователь "Objekt" Яна Будковская потребности в деньгах поддержки. - Кроме того, поддержки Европейского союза сводят нас с партнерами. Мы узнаем, что другие делают иначе, особенно те, кто немного опережает нас в некоторых областях.
Признание в пяти номинациях
Накануне Дня гражданина активные жители Ида-Вирумаа и лучшие гражданские объединения были отмечены в общем в пяти категориях.
В этом году лучшим гражданским объединением Ида-Вирумаа было признано йыхвиское НКО "Õnnelik naine", которое руководит женским клубом "Loodud Olema Õnnelik" и клубом для взрослых "Kohv + Kaneel". В клубах делятся своими знаниями специалисты в области психологии, педагогики, медицины, спорта, культуры, семейного права и финансов. Помимо регулярных встреч, объединение организует выездные мероприятия для семей, а также тренинги, семинары и конференции.
Победителем номинации за лучшее использование денег из программы местной инициативы в Ида-Вирумаа в 2022 году сталo НКО "Iga Elu", которое за счет этих средств организовало для спасателей-добровольцев лагерь. Полученные знания помогут более качественно вести поиск пропавших людей.
Новой номинацией этого года стало "Развитие творческой экономики Ида-Вирумаа - 2022", и победителем тут был назван молодежный рэп-фестиваль "NORF 2022". "Самым большим сюрпризом в этом году стала инициатива местной молодежи, которая прославила организаторов и собрала на их мероприятии в Ийзаку публику со всей Эстонии", - прокомментировала руководитель Ида-Вирумааского творческого кластера Пийа Тамм.
Специальную награду получила Хелена Пайст, организовавшая общинный праздник в Кивиыли.
Радующее количество кандидатов
На конкурс признания лучших гражданских объединений Ида-Вирумаа 2022 года было представлено 63 кандидата. "Цель конкурса признания некоммерческих организаций - выделить и признать активных граждан и лучшие организации гражданского общества в Ида-Вирумаа, чьи действия делают наши города, деревни и волости лучше, сообщество более сплоченным, а гражданское общество сильнее", - пояснила руководитель Нарвского информационного центра "Europe Direct" Татьяна Заморская.
Конкурс признания был организован Ида-Вируским центром предпринимательства, Нарвским информационным центром "Europe Direct" и творческим кластером Ида-Вирумаа. Конкурс поддержали ЦУ "Kodanikuühiskonna Sihtkapital", Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Европейский фонд регионального развития, Министерства финансов, культуры и внутренних дел.
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