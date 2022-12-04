НАША ЕВРОПА ⟩ Помощь военным беженцам принесла Ида-Вирумаа звание самого активного гражданина года

Новой номинацией этого года стало "Развитие творческой экономики Ида-Вирумаа - 2022", и победителем тут был назван молодежный рэп-фестиваль "NORF 2022". "Самым большим сюрпризом в этом году стала инициатива местной молодежи, которая прославила организаторов и собрала на их мероприятии в Ийзаку публику со всей Эстонии", - прокомментировала руководитель Ида-Вирумааского творческого кластера Пийа Тамм.

Татьяна Заморская. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Радующее количество кандидатов

На конкурс признания лучших гражданских объединений Ида-Вирумаа 2022 года было представлено 63 кандидата. "Цель конкурса признания некоммерческих организаций - выделить и признать активных граждан и лучшие организации гражданского общества в Ида-Вирумаа, чьи действия делают наши города, деревни и волости лучше, сообщество более сплоченным, а гражданское общество сильнее", - пояснила руководитель Нарвского информационного центра "Europe Direct" Татьяна Заморская.

Конкурс признания был организован Ида-Вируским центром предпринимательства, Нарвским информационным центром "Europe Direct" и творческим кластером Ида-Вирумаа. Конкурс поддержали ЦУ "Kodanikuühiskonna Sihtkapital", Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Европейский фонд регионального развития, Министерства финансов, культуры и внутренних дел.