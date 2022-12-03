В ноябре исполнилось десять лет, как небольшое учебное заведение переехало в новое здание и вдруг стало в десять раз больше и известнее. Новое учебное здание Нарвского колледжа Тартуского университета, расположенное рядом с исторической Ратушной площадью Нарвы, стало новой достопримечательностью приграничного города.

Внешний вид здания, созданного архитекторами Сийри Валлнер, Индреком Пейлом и Катрин Коов в старом городе Нарвы, до сих пор вызывает споры. Довольно забавно слушать дискуссию двух пожилых дам об уместности здания колледжа в городском пространстве, ожидая зеленого сигнала светофора в Нарве. Одна категорически против домов с таким внешним видом, а другой даме здание очень нравится, потому что там есть кафе и можно ходить на мероприятия.