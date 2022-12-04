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Работы художника из Сааремаа не понравились властьям Даугавпилса

Северное побережье
Работы художника из Сааремаа не понравились властьям Даугавпилса
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Фото: Марк Ротко центер

Под давлением Даугавпилсской думы Арт-центр имени Марка Ротко убрал три работы с выставки, открывшейся этой осенью. Персональная выставка эстонского керамиста Сандера Раудсеппа «Смертельное желание добраться до той стороны жизни», в которой художник по-разному интерпретировал распятие, в том числе разместив на нем мужские фаллосы, вызвала острые обсуждения и жалобы, пишет объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения LSM.lv.

Арт-центр имени Марка Ротко и Даугавпилсская городская дума получили письма от религиозных конфессий, различных культурных объединений и некоторых жителей, осуждающих эту выставку и призывающих её убрать. В итоге были убраны три работы.

28 октября в Даугавпилсском Арт-центре Марка Ротко открылись пять новых выставочных проектов. Один из них — персональная выставка эстонского керамиста Сандера Раудсеппа «Смертельное желание добраться до той стороны жизни» — вызвал недоумение у части общества. Например, на одной из работ художник разместил мужские половые органы на кресте.

Подробнее про выставку можно читать здесь.

Даугапилсский арт-центр им. Марка Ротко является одним из самых амбициозных культурных проектов XXI века в Восточной Европе. Этот многофункциональный центр современного искусства, культуры и образования находится в историческом здании артиллерийского арсенала в Даугавпилсской крепости. Это единственное место в Восточной Европе, где можно ознакомиться с работой уроженца Даугавпилса – всемирно известного американского художника, абстрактного экспрессиониста и основателя стиля живописи цветовых полей, Марка Ротко /1903-1970/.

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