Работы художника из Сааремаа не понравились властьям Даугавпилса

Арт-центр имени Марка Ротко и Даугавпилсская городская дума получили письма от религиозных конфессий, различных культурных объединений и некоторых жителей, осуждающих эту выставку и призывающих её убрать. В итоге были убраны три работы.

28 октября в Даугавпилсском Арт-центре Марка Ротко открылись пять новых выставочных проектов. Один из них — персональная выставка эстонского керамиста Сандера Раудсеппа «Смертельное желание добраться до той стороны жизни» — вызвал недоумение у части общества. Например, на одной из работ художник разместил мужские половые органы на кресте.

Подробнее про выставку можно читать здесь.