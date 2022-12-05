В этом году будет добыто рекордное за последние годы количество сланца

В два предыдущие года из разрешенных 20 миллионов тонн сланца в Эстонии было добыто менее половины этого объема, но в этом году показатели будут выше, сообщила "Актуальная камера".

По словам заместителя гендиректора Департамента окружающей среды Эрика Козенкраниуса, за первые три квартала уже было добыто 10 миллионов тонн. "Будет 12-13 миллионов тонн. Текущая экономическая ситуация и энергетические вопросы задали свои ожидания производителям сланца, и это реализуется", - сказал он.