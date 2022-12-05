Желая поощрить выдающийся вклад, сделанный в развитие города, Нарвская городская управа объявляет о голосовании для выбора дела года Нарвы. Каждый может принять участие и поделиться мнением о том, какое дело стало наиболее достойным в этом году в Нарве.
Нарва впервые выбирает дело года
Нарвской городской управой нарвитянам и друзьям Нарвы предложено на выбор 16 наиболее значимых дел, достойных титула дела года. В списке отражены проекты из сферы искусства, инфраструктуры, волонтерская деятельность и другие области городской жизни. Также можно предложить свой вариант.
В этом году кандидатами на титул Дела года Нарвы являются:
- Световые инсталляции в Кренгольмской части города (выставка под открытым небом, украсившая городское пространство в темное время)
- Открытие в Нарве первого магазина LIDL
- Вклад добровольцев в оказание помощи украинским беженцам
- Tallinn-Narva Music Week (туристический продукт года)
- Стартап Академия для начинающих предпринимателей (программа обучения Tehnopol StartupInkubaator, поддерживающая создание своего бизнеса)
- Самая вкусная ярмарка года «Вкусы Нарвы» (событие, продвигающее местные предприятия общественного питания)
- Narva Rahvasprint 2022 (ралли на территории Кренгольмской мануфактуры)
- Молодежный фестиваль Young Nation (впервые в Нарве всемирно известный индийский фестиваль красок HOLI)
- Банный фестиваль (одно из крупнейших в странах Балтии банных событий впервые в наполненном историей Северном дворе Нарвского замка)
- Семейный праздник Яанова дня на Ореховой горке (впервые в Нарве Яанов костер прямо на воде)
- Впервые состоявшаяся Неделя науки в Нарве (более 3000 молодых людей вовлечены в исследования в области естествознания)
- Восстановление популяции осетровых (в реку Нарва запустили около 250 молодых особей осетра)
- Хоккейный матч ветеранов легендарного клуба "Кренгольм" в Нарвском ледовом холле
- Постановка «100% Нарва» (100 настоящих нарвитян на сцене)
- Художественный фильм «Выбор» (первый профессиональный полнометражный фильм, созданный нарвитянами в Нарве)
- Реновация инфраструктуры уличного освещения (повышение безопасности движения в городе и экономия электроэнергии до 50% через обновление системы уличного освещения на 29 основных улицах города)
О своем предпочтении можно сообщить до 18 декабря включительно путем голосования на сайте Нарвы www.narva.ee, по адресу электронной почты anastassia.yakovleva@narva.ee, а также на бумаге в инфопунктах торговых центров Astri и Fama или в Нарвском туристическом инфоцентре (Peetri plats 3, открыто Пн-Вскр 10.00-16.00). Каждый может выбрать одно дело, которое, по его мнению, наиболее важное.
Дело года Нарвы будет объявлено, а также отмечено благодарственным письмом городской управы и памятным подарком на открытии Нарвской Рождественской деревни, которое состоится 22 декабря в 15.00 в Нарвском Замковом парке.