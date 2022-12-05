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Нарва впервые выбирает дело года

Эрик Калда
Нарва впервые выбирает дело года
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Банный фестиваль в Нарве.
Банный фестиваль в Нарве. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Желая поощрить выдающийся вклад, сделанный в развитие города, Нарвская городская управа объявляет о голосовании для выбора дела года Нарвы. Каждый может принять участие и поделиться мнением о том, какое дело стало наиболее достойным в этом году в Нарве.

Нарвской городской управой нарвитянам и друзьям Нарвы предложено на выбор 16 наиболее значимых дел, достойных титула дела года. В списке отражены проекты из сферы искусства, инфраструктуры, волонтерская деятельность и другие области городской жизни. Также можно предложить свой вариант.

В этом году кандидатами на титул Дела года Нарвы являются:

- Световые инсталляции в Кренгольмской части города (выставка под открытым небом, украсившая городское пространство в темное время)

- Открытие в Нарве первого магазина LIDL

- Вклад добровольцев в оказание помощи украинским беженцам

- Tallinn-Narva Music Week (туристический продукт года)

- Стартап Академия для начинающих предпринимателей (программа обучения Tehnopol StartupInkubaator, поддерживающая создание своего бизнеса)

- Самая вкусная ярмарка года «Вкусы Нарвы» (событие, продвигающее местные предприятия общественного питания)

- Narva Rahvasprint 2022 (ралли на территории Кренгольмской мануфактуры)

- Молодежный фестиваль Young Nation (впервые в Нарве всемирно известный индийский фестиваль красок HOLI)

- Банный фестиваль (одно из крупнейших в странах Балтии банных событий впервые в наполненном историей Северном дворе Нарвского замка)

- Семейный праздник Яанова дня на Ореховой горке (впервые в Нарве Яанов костер прямо на воде)

- Впервые состоявшаяся Неделя науки в Нарве (более 3000 молодых людей вовлечены в исследования в области естествознания)

- Восстановление популяции осетровых (в реку Нарва запустили около 250 молодых особей осетра)

- Хоккейный матч ветеранов легендарного клуба "Кренгольм" в Нарвском ледовом холле

- Постановка «100% Нарва» (100 настоящих нарвитян на сцене)

- Художественный фильм «Выбор» (первый профессиональный полнометражный фильм, созданный нарвитянами в Нарве)

- Реновация инфраструктуры уличного освещения (повышение безопасности движения в городе и экономия электроэнергии до 50% через обновление системы уличного освещения на 29 основных улицах города)

О своем предпочтении можно сообщить до 18 декабря включительно путем голосования на сайте Нарвы www.narva.ee, по адресу электронной почты anastassia.yakovleva@narva.ee, а также на бумаге в инфопунктах торговых центров Astri и Fama или в Нарвском туристическом инфоцентре (Peetri plats 3, открыто Пн-Вскр 10.00-16.00). Каждый может выбрать одно дело, которое, по его мнению, наиболее важное.

Дело года Нарвы будет объявлено, а также отмечено благодарственным письмом городской управы и памятным подарком на открытии Нарвской Рождественской деревни, которое состоится 22 декабря в 15.00 в Нарвском Замковом парке.

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