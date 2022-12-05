Нарва впервые выбирает дело года

О своем предпочтении можно сообщить до 18 декабря включительно путем голосования на сайте Нарвы www.narva.ee, по адресу электронной почты anastassia.yakovleva@narva.ee, а также на бумаге в инфопунктах торговых центров Astri и Fama или в Нарвском туристическом инфоцентре (Peetri plats 3, открыто Пн-Вскр 10.00-16.00). Каждый может выбрать одно дело, которое, по его мнению, наиболее важное.